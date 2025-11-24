Sevilla acoge la presentación de un proyecto pionero de asistencia para personas con ELA en Andalucía

La Asociación ELA Andalucía presenta este martes en la sede de Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (CABIMER), el Proyecto Piloto Asistente Personal para personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una iniciativa pionera en Andalucía destinada a mejorar la autonomía y calidad de vida de quienes conviven con esta enfermedad neurodegenerativa. La jornada es gratuita, con plazas limitadas, y los interesados pueden inscribirse a través de la web de ELA Andalucía.

El proyecto, impulsado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía y ejecutado por ELA Andalucía con 1,4 millones de fondos europeos NextGenerationEU, tiene como objetivo ofrecer un servicio personalizado de asistencia que cubra necesidades físicas, emocionales y sociales de los pacientes.

Durante la jornada, los asistentes podrán conocer los primeros resultados del piloto, así como los testimonios directos de personas con ELA y de los asistentes personales que participan en el programa. La cita servirá para mostrar cómo esta figura profesional contribuye a fomentar la autonomía, la independencia en las actividades diarias y la participación social de los pacientes, al tiempo que alivia la carga de los cuidadores familiares.

El Proyecto Piloto se ha desarrollado entre marzo y octubre de 2025, beneficiando inicialmente a 50 pacientes seleccionados según criterios de dependencia, aislamiento social y situación socioeconómica. El servicio incluye asistencia integral en actividades diarias, apoyo emocional, comunicación asistida y supervisión constante por parte de un equipo coordinador regional y provincial.

Entre los impactos esperados, destacan la mejora en la calidad de vida de los pacientes y sus familias, reducción del aislamiento social, disminución del estrés entre cuidadores y optimización de recursos mediante la prevención de complicaciones de salud. Además, el programa introduce un modelo integral y replicable, que combina atención personalizada, tecnologías asistidas y colaboración entre instituciones públicas y privadas.