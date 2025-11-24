Sevilla acoge la presentación de un proyecto pionero de asistencia para personas con ELA en Andalucía

FÚTBOL
La iniciativa busca mejorar la autonomía y calidad de vida de los pacientes a través de asistentes personales, en un acto organizado por ELA Andalucía en el centro CABIMER

La sede de la ELA Andalucía.
La sede de la ELA Andalucía. / D. S.

La Asociación ELA Andalucía presenta este martes en la sede de Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (CABIMER), el Proyecto Piloto Asistente Personal para personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una iniciativa pionera en Andalucía destinada a mejorar la autonomía y calidad de vida de quienes conviven con esta enfermedad neurodegenerativa. La jornada es gratuita, con plazas limitadas, y los interesados pueden inscribirse a través de la web de ELA Andalucía.

El proyecto, impulsado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía y ejecutado por ELA Andalucía con 1,4 millones de fondos europeos NextGenerationEU, tiene como objetivo ofrecer un servicio personalizado de asistencia que cubra necesidades físicas, emocionales y sociales de los pacientes.

Durante la jornada, los asistentes podrán conocer los primeros resultados del piloto, así como los testimonios directos de personas con ELA y de los asistentes personales que participan en el programa. La cita servirá para mostrar cómo esta figura profesional contribuye a fomentar la autonomía, la independencia en las actividades diarias y la participación social de los pacientes, al tiempo que alivia la carga de los cuidadores familiares.

El Proyecto Piloto se ha desarrollado entre marzo y octubre de 2025, beneficiando inicialmente a 50 pacientes seleccionados según criterios de dependencia, aislamiento social y situación socioeconómica. El servicio incluye asistencia integral en actividades diarias, apoyo emocional, comunicación asistida y supervisión constante por parte de un equipo coordinador regional y provincial.

Entre los impactos esperados, destacan la mejora en la calidad de vida de los pacientes y sus familias, reducción del aislamiento social, disminución del estrés entre cuidadores y optimización de recursos mediante la prevención de complicaciones de salud. Además, el programa introduce un modelo integral y replicable, que combina atención personalizada, tecnologías asistidas y colaboración entre instituciones públicas y privadas.

