Sevilla ya tiene su propia “Fabrik”: así es Elysium, la nueva discoteca techno de la ciudad

Sevilla incorpora una discoteca más a sus noches y lo hace con un proyecto llamado a ser un antes y un después para la escena electrónica local.

Elysium abrirá sus puertas el viernes 7 de noviembre y promete convertirse en un tempo de la música techno, siguiendo la estela de espacios como Fabrik, la mítica macrodiscoteca madrileña reconocida internacionalmente por sus sesiones de techno, hard techno y tech house, y que desde hace años marca tendencia en la capital.

Ubicada en la calle La Red Seis, 39, en el Polígono Industrial La Red, junto a la A-92, esta nueva sala dispone de aforo para 1.700 personas y más de 1.000 metros cuadrados distribuidos en dos plantas y una terraza exterior. Su objetivo es claro: posicionarse como uno de los referentes de la música electrónica en España.

El recinto ha sido diseñado para ofrecer una experiencia sensorial total. Está equipado con un sistema de sonido de primera calidad, además de luces, pantallas LED, láseres y efectos visuales (FX) de última generación, elementos que buscarán sumergir al público en un ambiente totalmente inmersivo. Elysium no solo será una discoteca: también acogerá conciertos y eventos especiales.

La gran inauguración tendrá lugar el 7 de noviembre con una fiesta inaugural de Tech House, que contará con la presencia de figuras internacionales como Solardo (Reino Unido), Technasia (Francia) y Sara de Araújo (Portugal), junto a otros artistas del panorama nacional.

Será una noche marcada por una potente puesta en escena donde se fusionarán techno, hard techno, drum and bass y tech house, ofreciendo una primera experiencia que aspira a dejar huella y confirmar a Elysium como un nuevo punto de peregrinación para amantes de la electrónica.

¿Cómo llegar a Elysium?

Elysium se encuentra junto a la A-92, en el Polígono Industrial La Red, una zona con amplias áreas de aparcamiento gratuito, para quienes acudan en vehículo propio.

Para los asistentes que prefieran el transporte público, las líneas M121, M124 y M126 permiten llegar hasta las inmediaciones de la sala. Además, siempre existe la opción de desplazarse en taxi o servicios VTC como Uber o Cabify.