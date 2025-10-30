Qué hacer en Sevilla este fin de semana: el cante jondo de Miguel Poveda, el regreso de Don Juan Tenorio y la magia de Pixar

El inconfundible talento de Miguel Poveda volverá a emocionar al público sevillano con dos conciertos únicos los días jueves 30 y viernes 31 de octubre en el Cartuja Center CITE. El artista presenta su más reciente trabajo discográfico, Poema del Cante Jondo, un homenaje lleno de luz y pasión a Federico García Lorca, publicado en abril de 2024.

Acompañado por el guitarrista Jesús Guerrero, uno de los grandes nombres de la guitarra actual, Poveda ofrece un espectáculo que trasciende el formato tradicional para convertirse en una experiencia poético-musical de primer nivel. La obra fusiona la profundidad del cante jondo con la intensidad emocional de la poesía lorquiana, recuperando el espíritu más puro del flamenco y llevándolo a una nueva dimensión artística. En el escenario, Poveda y Guerrero logran una comunión perfecta: la voz del cantaor, cargada de matices y sentimiento, se entrelaza con el sonido envolvente de la guitarra, creando momentos de una belleza desgarradora. El resultado es un viaje sensorial que conecta con las raíces del arte andaluz y con el alma de Lorca, que tanto amó y comprendió el cante. Poema del Cante Jondo es una declaración de amor al flamenco y a la poesía, siendo cada compás es una reverencia al duende, a la tierra y a la palabra.

Las entradas están disponibles a través de cartujacenter.janto.es.

La ciencia de Pixar llega a Caixaforum: una mirada al arte de la animación

Hasta el 1 de marzo de 2026, CaixaForum Sevilla abre sus puertas a La ciencia de Pixar, una exposición que revela con detalle los secretos técnicos y creativos que se esconden detrás de las películas más queridas del estudio de animación estadounidense. La muestra invita al visitante a adentrarse en el universo de Pixar Animation Studios, donde la imaginación y la ingeniería digital se unen para crear obras que han marcado a generaciones enteras, como Toy Story, Monstruos S.A., Buscando a Nemo o Los Increíbles.

Organizada en ocho espacios temáticos, la exposición permite explorar las distintas etapas del proceso de producción de una película animada: desde la concepción de una idea hasta su materialización en la gran pantalla. Cada área aborda un aspecto concreto —modelado, animación, rigging, superficies, iluminación, simulación, renderizado y montaje— mediante interactivos físicos y digitales, entrevistas con profesionales del estudio y vídeos que muestran cómo el arte, la física, las matemáticas y la informática se combinan para crear mundos creíbles.

Jordi Évole trae a Los Niños Jesús a Sevilla

Jordi Évole cumple su sueño musical con Los Niños Jesús, banda formada junto a Jesús, Jacob, Óscar, Javi y Juan Carlos, con una fiesta de versiones de Estopa, Extremoduro, Kiko Veneno o Jarabe de Palo. Actuarán este viernes 31 de octubre en Malandar Music Club.

Entradas disponibles desde 15 euros en salamalandar.com

‘Don Juan Tenorio’ vuelve a la ciudad

Del 30 de octubre al 22 de noviembre, la Iglesia de San Luis de los Franceses acogerá las representaciones de Don Juan Tenorio a cargo de la compañía Teatro Clásico de Sevilla. Dirigida por Juan Montilla, la obra de José Zorrilla regresa con el respaldo de la Diputación de Sevilla.

Entradas disponibles desde 5 euros en entradas.com

Virtual Zone Sevilla, aventuras inmersivas y acción en realidad virtual

Virtual Zone Sevilla te invita a vivir una experiencia única de inmersión total gracias a la realidad virtual. Abierto todos los días del año, este espacio ofrece propuestas que combinan tecnología, emoción y trabajo en equipo, ideales tanto para grupos de amigos como para familias o empresas que buscan una actividad diferente.

Los visitantes pueden elegir entre experiencias de juego o experiencias inmersivas. En la primera categoría destacan Invasion, una misión de acción para entre 2 y 10 jugadores; Dead Mansion, un terrorífico escape room ambientado en una mansión embrujada; y Virtual Zone Arena, una intensa batalla por equipos. Todas están pensadas para mayores de 10 años y combinan desafíos estratégicos con adrenalina pura.

Las experiencias inmersivas, por su parte, transportan a mundos históricos y fantásticos. Luna, a journey to the moon recrea el mítico viaje del Apolo 11, mientras que Titanic, a voyage through time permite recorrer los pasillos del legendario transatlántico antes de su trágico destino. Ambas están diseñadas para mayores de 8 años y ofrecen una vivencia educativa, envolvente y sorprendente.

El Ballet of Lights deslumbra con su versión de la Cenicienta

El Cartuja Center CITE se llenará de magia y luz con el espectáculo Ballet of Lights: Cenicienta, que podrá verse este domingo 2 de noviembre y no contará hasta otro pase hasta el viernes 13 de febrero del próximo año 2026. Esta propuesta única combina la elegancia del ballet clásico con la tecnología más deslumbrante: trajes luminosos que brillan en la oscuridad y acompañan cada movimiento de los bailarines.

Interpretada por cuatro bailarines profesionales, esta versión del clásico cuento de Cenicienta ofrece una experiencia visual y sensorial inigualable, con una cuidada selección musical que incluye fragmentos de obras de Debussy, Rossini y Saint-Saëns. La historia de amor y superación se transforma en un espectáculo envolvente que conquista tanto a niños como a adultos, gracias a su ritmo ágil, su puesta en escena y el efecto hipnótico de la luz danzando con cada paso.

En esta versión de Cenicienta, la magia del cuento se hace visible a través de una estética futurista que ilumina el escenario y despierta la imaginación de todos los miembros de la familia.

Entradas disponibles desde 23 euros en feverup.com.

El esperado estreno del grupo G-5

El sábado 1 de noviembre , el grupo G-5 actuará en el Cartuja Center CITE. La banda formada por Kiko Veneno, El Canijo de Jerez, Muchachito, Tomasito y Diego Ratón presentará su nuevo disco El que quiera dormir que se compre una colchoneta, un estallido de ritmo y desenfado.

Entradas disponibles desde 35 euros en cartujacenter.janto.es.

Mercedes de Córdoba en el Teatro Cajasol

El jueves 30 de octubre, el ciclo Los Jueves Flamencos de Cajasol presenta Bailo, luego existo con Mercedes de Córdoba en el teatro de la Fundación Cajasol (Plaza de San Francisco, 1), una cita con el arte y la fuerza del baile flamenco más auténtico.

Entradas disponibles desde 12 euros en bacantix.com.

‘Interwoven’ de Michelangelo Fundation

Hasta el próximo 23 de noviembre, la Real Fábrica de Artillería acoge Interwoven, una exposición de la Michelangelo Foundation que reúne obras artesanales de artistas internacionales en disciplinas como cerámica, joyería, vidrio soplado o encaje. Con la colaboración del Ayuntamiento y la ACAO.

Entrada gratuita.

‘El arte de las estrellas’ de Julia de Gabriel

Hasta el 4 de noviembre, la joven artista sevillana Julia de Gabriel presenta su exposición El arte de las estrellas en Enzeos Studio, ubicado en Luis Montoto, 143. La muestra aborda con ironía y empatía la cultura pop e influencer actual, con retratos de figuras como Rosalía, Ibai o Karol G.