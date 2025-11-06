Qué hacer en Sevilla este fin de semana: el rap incendiario de Mala Rodríguez, el nuevo directo de Las Migas y el Ballet Flamenco de Andalucía sobre el escenario

La icónica Mala Rodríguez, imprescindible del rap en español y pionera en la fusión entre hip hop y flamenco, actuará en Sevilla este sábado 8 de noviembre dentro del festival Insólito, una propuesta que acerca la música a espacios con personalidad propia.

La cita será en la Sala Pandora, que acogerá un concierto donde la Mala celebra 25 años de carrera desde que irrumpiera en el panorama con Lujo Ibérico; un álbum que marcó un antes y un después por su defensa de un estilo propio, visceral y profundamente personal. Desde entonces, la artista jerezana ha acumulado premios, reconocimientos y colaboraciones internacionales sin perder su esencia: fuerza, identidad y palabra. Su voz, grave y afilada, se mueve con naturalidad entre beats urbanos, cadencias flamencas y paisajes sonoros contemporáneos, creando un universo que influenció a toda una generación.

En este concierto, la artista repasará los temas que han construido su trayectoria y que se han convertido en himnos de empoderamiento y resistencia. Sonarán canciones que han dejado huella y que vuelven a los escenarios con energía renovada. El festival Insólito apuesta este mes por la diversidad musical, y la parada de Mala será, sin duda, uno de sus momentos más esperados. Una única fecha en Andalucía para vivir a Mala Rodríguez en estado puro.

Las Migas reinterpretan en Sevilla el flamenco desde la raíz y la emoción

Las Migas.

Este sábado 8 de noviembre Las Migas regresan a Sevilla para ofrecer un concierto en la Sala CITE del Cartuja Center CITE. El cuarteto femenino, referente del nuevo flamenco con raíz mediterránea, llega a la ciudad hispalense dentro de la gira de presentación de su último álbum, Flamencas, publicado el pasado mes de mayo. Este trabajo supone una reafirmación de su identidad artística: un flamenco abierto, con muchísima luz y contemporáneo, en el que conviven la tradición, la experimentación y la celebración. Entre los temas del disco destaca Grito, una colaboración con Tanxugueiras que se ha convertido en uno de los himnos de la gira por su fuerza coral y su espíritu reivindicativo.

En directo, Las Migas despliegan una puesta en escena irrepetible, donde la complicidad entre sus integrantes se convierte en el centro de una experiencia musical y sensorial llena de emoción rítmica, guitarras que bailan y voces que se sostienen unas a otras. Se podrá disfrutar de un concierto cercano, intenso y festivo, con un repertorio que combina sus nuevas composiciones con algunos de los temas más reconocidos de su trayectoria.

Omar Courtz prende La Cartuja

Omar Courtz

Omar Courtz actuará este 8 de noviembre en el Live Sur Stadium dentro de su Primera Musa World Tour. El artista puertorriqueño, conocido por temas como Chimbita y por colaborar con Rauw Alejandro o Bryant Myers, presentará en directo su álbum Primera Musa.

Descubre la riqueza musical de África

‘¿Te suena África?’.

La exposición ¿Te suena África? puede visitarse en el Museo de Artes y Costumbres Populares desde el pasado 3 de octubre. Organizada por la Asociación Cultura y Cooperación con África El Gulmu, reúne alrededor de trescientos instrumentos musicales del continente, mostrando su riqueza sonora.

El Ballet flamenco de Andalucía brilla en el Teatro Central

Ballet Flamenco de Andalucía, compañía institucional de referencia y embajadora del flamenco en todo el mundo.

Del jueves 6 al sábado 8 de noviembre, el Teatro Central acogerá tres destacadas funciones dentro del ciclo Andalucía·Flamenco 2025, que celebra la esencia del arte jondo desde sus raíces hasta su proyección contemporánea. En las fechas de esta semana, el protagonismo será para el Ballet Flamenco de Andalucía, compañía institucional de referencia y embajadora del flamenco en todo el mundo.

El jueves 6 de noviembre se pondrá en escena Pineda. Romance popular en tres estampas, una propuesta que revisita la tradición andaluza a través de la danza, la música y la expresión colectiva del cuerpo flamenco. Será una pieza de carácter evocador, donde el folclore y la poesía visual conducen el relato.

Los días 7 y 8 de noviembre, el escenario recibirá Tierra bendita, otro montaje del Ballet Flamenco de Andalucía que profundiza en la identidad emocional del flamenco, sus paisajes internos y su vínculo con la memoria cultural compartida. Ambas funciones tendrán lugar en la Sala A del teatro. Una ocasión perfecta para disfrutar del flamenco desde su raíz más profunda y su presente más vivo.

El Barroco vuelve a sonar esta semana en Casa Pickman y Espacio Turina

Joven Orquesta Barroca de Sevilla.

El ciclo Otoño Barroco 2025 continúa esta semana con dos citas destacadas que traerán el repertorio barroco a espacios históricos y salas de concierto.

El jueves 6 de noviembre, la música resonará en el elegante patio de la Casa Pickman, donde se celebrará el concierto De Leipzig a Londres. El viaje final de la viola de gamba. Sobre el escenario estarán Marino González (viola da gamba), Rafael Arjona (cuerda pulsada) y Guido García (clave), que recorrerán obras de Schenck, Telemann, Bach, Carl Philipp Emanuel Bach y otros autores que marcaron la evolución de este instrumento en Europa. Una ocasión para disfrutar de la intimidad acústica propia de los salones del siglo XVIII.

El domingo 9 de noviembre, el ciclo se traslada al Espacio Turina para su tradicional concierto en familia, con la Joven Orquesta Barroca de Sevilla interpretando una selección de piezas de Haendel, Bach, Muffat, Avison y Hasse. Un programa dinámico pensado para acercar el barroco a todos los públicos y descubrir su riqueza expresiva desde una experiencia cercana y accesible.

Elefantes celebra 25 años de ‘Azul’

Elefantes.

Este viernes 7 de noviembre, Elefantes ofrece un concierto en la Sala CITE del Cartuja Center CITE donde la banda celebrará el 25º aniversario de su disco Azul, dentro de una gira especial en la que Shuarma y el resto del grupo interpretarán el álbum completo en directo.

La sangre manda en la Maestranza

Farruquito.

Este sábado 8 de noviembre llega De tal palo al Teatro de la Maestranza, un encuentro flamenco que reúne a Dorantes, Farruquito, José del Tomate, Lela Soto, Ismael de la Rosa “El Bola” y Karime Amaya, celebrando la herencia familiar y la evolución viva del arte jondo.

Vuelve la magia de ‘Naturaleza Encendida’

‘Naturaleza encendida’

Hasta el 15 de marzo de 2026, los jardines del Real Alcázar vuelven a transformarse con Naturaleza Encendida: Arras, una experiencia nocturna inmersiva con luz, música y efectos especiales. El recorrido celebra el 500 aniversario del enlace de Carlos V e Isabel de Portugal.

‘El eterno presente’ de Cachito Vallés

Cachito Vallés fusiona lo material y lo espiritual en la Cartuja a través de 32 obras

Hasta el 24 de mayo de 2026, el CAAC de Sevilla acoge la exposición Cachito Vallés. El eterno presente. El artista sevillano presenta instalaciones de gran formato creadas para la ocasión, donde mezcla arte y tecnología en el Claustrón Sur y el Arco de San Miguel.