Tacones cercanos para celebrar el Día del Flamenco en la Casa de la Provincia con leyendas al baile, al cante y al toque

La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla presenta un cartel importante para celebrar el Día Mundial del Flamenco y conmemorar que la Unesco lo declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2010, justo hace quince años. En Tacones cercanos. Patrimonio en movimiento participarán más de una decena de artistas de primer nivel y muy estrecha vinculación con la provincia sevillana: José Maya, Águeda Saavedra, Juan Tomás de La Molía, Pepe Torres, Lucía La Piñona, Antonio Molina El Choro y Antonio Moreno El Polito, que encabezarán el cartel situando al baile como gran protagonista de la jornada.

Estos artistas estarán acompañados por las voces de Manuel de La Nina, Ismael de La Rosa El Bola, José El Pechuguita y Canito y las guitarras de Ramón Amador y Jesús Rodríguez.

Para Tacones cercanos ha colaborado la Federación Provincial de Sevilla de Entidades Flamencas, presidida por Concha Prieto, y de la empresa Enflamenco Producciones, dirigida por Hugo Pérez, y viene a complementar la apuesta de la Diputación por una de las principales señas de la identidad cultural de la provincia. Hay que recordar que la Institución tiene en marcha el Festival Flamenco ‘Duende’, impulsado por el Área de Cultura y Ciudadanía, con el objetivo de acercar el arte jondo a todos los rincones de la provincia.

‘Tacones cercanos’ se celebrará el jueves 13, a las 20 horas, en la sede de la Casa de al Provincia de la Diputación (Pza del Triunfo, 1) y será de acceso gratuito, hasta completar aforo.