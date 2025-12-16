Torre Sevilla celebra la Navidad con música, solidaridad y ocio para toda la familia

La programación navideña de Torre Sevilla se intensifica con el inicio de las vacaciones escolares, con propuestas que combinan tradición, solidaridad y experiencias únicas. Al belén artesanal obra de Enrique Haro, con figuras originales de los reconocidos artesanos Pedro Ramírez Pazos y Abel Ruiz se une una pista de patinaje y los tradicionales encuentros personalizados con Papá Noel. Asimismo, un mercado artesanal y un punto solidario para envolver los regalos, completan la oferta del centro en estos días.

De este modo, el próximo domingo 21 de diciembre, festivo de apertura, Torre Sevilla se llenará de luz y emoción con el coro de campanilleros Cante y Jarana, que ofrecerá un espectáculo para disfrutar de la esencia más auténtica de la Navidad andaluza. El coro Cante y Jarana interpretará villancicos clásicos en un ambiente festivo que invita a compartir la magia de estas fechas. La actuación tendrá lugar el domingo 21, a partir de las 12:00, con once voces que se unirán al sonido de las campanas para crear una atmósfera única.

Solidaridad en cada regalo

Igualmente, desde el 19 de diciembre y hasta el 4 de enero, Torre Sevilla refuerza su compromiso social con la apertura de un Punto de Empaquetado Solidario, a beneficio de la asociación Breast Cancer Survivor Sevilla (BCS Sevilla), conocidas como Las Dragonas, mujeres supervivientes de cáncer de mama. Los clientes podrán envolver sus compras y colaborar con esta causa mediante donativos. La recaudación se destinará íntegramente a actividades culturales, deportivas y sociales para mejorar la calidad de vida de mujeres que enfrentan o han superado el cáncer de mama. Este punto estará ubicado en la Plaza y funcionará en horario de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00. mientras que los días 24 y 31 solo abrirá por la mañana. Fuera de este horario, el Punto de Información, a los pies del rascacielos, ofrecerá el servicio de empaquetado.

Compras y ocio en familia

El domingo 21, Torre Sevilla abrirá al completo su oferta comercial, ofreciendo una nueva oportunidad para realizar las compras navideñas. Además, el Pop-Up Market Navideño continuará en la Galería 0, de 10:00 a 22:00, con más de 25 puestos de artesanía.

Como novedad, desde el 20 de diciembre y hasta el 5 de enero, la pista de patinaje de la Plaza Norte abrirá ininterrumpidamente de 11:00 a 22:00, a excepción de los días 24 y 31, en los que cerrará a las 18:00, y de los días 25 de diciembre y 1 de enero, cuando permanecerá cerrada. Los visitantes podrán obtener invitaciones gratuitas gracias a la promoción vigente Compra y Patina.

Por su parte, el Belén artesanal podrá visitarse durante todas las Navidades de lunes a viernes, de 10:00 a 20:00 horas, y sábados y domingos hasta las 21:00. El artista Enrique Haro invita además a los visitantes a compartir en un mural el recuerdo de su primera visita a un Belén, evocando la infancia y las tradiciones familiares.

Aparca en Torre Sevilla y disfruta sin prisas de la Navidad

Esta Navidad, el parking de Torre Sevilla lanza una promoción especial para facilitar el acceso al centro histórico. Situado a un paso de Triana y del Casco Antiguo, permite estacionar sin preocupaciones por el tráfico, las restricciones o el tiempo.

Así, los visitantes podrán disfrutar de las habituales tres horas de aparcamiento gratuito, de 10:00 a 00:00, o ampliarlas hasta diez horas por solo 10 euros, contratando esta promoción en la Sala de Atención al Cliente del aparcamiento, ubicada en la planta -1.