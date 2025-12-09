Tribeca ofrece este jueves un menú maridado con un 100 y un 99 puntos Parker de Barbadillo

El restaurante Tribeca, dentro de los menús especiales que cada vez trufan más su propuesta diaria, ofrece este jueves uno muy distintivo, exclusivo, en un almuerzo que dará comienzo a las 13:30 horas. Su chef Pedro Giménez lo ha ideado para maridar con dos vinos únicos del Marco de Jerez, criados en Bodegas Barbadillo. El primero se trata del Palo Cortado Reliquia Barbadillo, que recibió en su día los 100 puntos en The Wine Advocate, la prestigiosa revista de Robert Parker, acaso el principal gurú del vino en el mundo. Se trata de un vino generoso único, que ya era considerado "vino viejo" cuando se adquirió a mediados del siglo XIX. Tan exclusivo es que su disponibilidad anual es de sólo 85 botellas de 375 mililitros.

El segundo vino del Marco que se servirá en el almuerzo de este jueves es Bota Única Alcalde Amontillado, recientemente distinguido con 99 puntos Parker. Se trata de vinos de producción muy limitada, procedentes de botas singulares seleccionadas por el equipo enológico de Barbadillo, que buscan mostrar el carácter más puro y complejo de los generosos del Marco de Jerez y Sanlúcar.

La casa sanluqueña cuenta también con Palo Cortado San Roberto (100 puntos), Reliquia Amontillado (98 puntos) y San Roberto Bota Única 1/2 (98 puntos) entre sus vinos diferenciales mejor puntuados en la guía de Parker.

El menú que ha diseñado Pedro Giménez para la especial ocasión se desglosa así: tres aperitivos, tartar de carabineros y cresta de gallo, pan tumaca y burrata, sardina anchoada y albahaca acompañados del vino Alba Balbaína; de entrantes, sopa de trufas y vieira de Dieppe, apionabo fondant y beurre blanc de Alba Balbaína regados con manzanilla Pastora; de principales, el pescado del día que surta Eduardo Guardiola desde Rota maridado con el amontillado Bota Única Alcalde; de prepostre, sorbete de vermut Atamán y granada; y cierra el menú con el postre de yema y helado de berenjena a la llama, maridado con el soberbio Palo Cortado Reliquia Barbadillo. Un broche de diez. O más bien de 100.

Los interesados en reservar para este almuerzo (150 euros cada plaza) que da comienzo a las 13:30 horas de este jueves 11 se pueden dirigir para reservar a info@restaurantetribeca.com o al teléfono 95 4426000. Aún quedan libres algunas de sus limitadísimas plazas.