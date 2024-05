Venta de vino a granel y conservas en esta espectacular casa palacio de Gines

En pleno centro de Gines, una localidad ubicada a menos de 10 kilómetros de Sevilla, se encuentra La Vinacería, un espacio dedicado a la venta de vinos a granel y conservas de todo tipo en el que también se organizan catas y otros eventos relacionados con esta bebida.

Su historia

La Vinacería nació hace cinco años, en 2019, después de que su dueño, Luis, tuviera la idea de regresar a su tierra tras vivir unos años fuera haciendo lo que mejor sabía hacer, que era vender vinos, ya que había trabajado como distribuidor de este producto durante 20 años.

El concepto de su negocio reside en unir vinoteca y abacería para así crear una tienda en la que se pueda vender tanto vino como conservas de gran calidad y de todo tipo. Además de esto, La Vinacería también funciona como club de vinos fundado en el año 2019. De esta manera quienes sean socios de este club podrán conocer de primera mano todas las novedades así como los productos más recientes que lleguen a la tienda.

La casa palacio

La Vinacería se encuentra en la calle Real de Gines, en pleno centro de la localidad, concretamente en una casa palacio del siglo XVIII en la que vivieron los Marqueses de Torrenueva y Benamejí. En 1824 albergó la bodega El Liendo, que exportaba vinos a medio mundo. La casa fue cambiando de manos hasta llegar a pertenecer a la familia de los Pareja Obregón, que se la vendieron a los actuales propietarios.

Esta casa cuenta con varias estancias entre las que destacan un salón privado o una terraza con piscina. Los productos adquiridos en la tienda pueden llevarse a casa o degustarse en algunas de las mesas que tienen instaladas en la casa.

La tienda

Esta peculiar tienda de vinos no solo ofrece esta bebida a granel y conservas sino que además da la posibilidad de crear cestas con diferentes productos y para cualquier bolsillo. Entre sus conservas se pueden encontrar sardinas a la brasa, conejo al ajillo, tagarninas con jamón y un largo etcétera de productos que no suelen verse con frecuencia y que además son ecológicos y no llevan aditivos.

Entre su oferta de vinos cuentan con más de 400 tipos entre vinos blancos, tintos o espumosos, todos ellos con alguna particularidad que los hace especiales y muy apetecibles.

En la actualidad La Vinacería abre de martes a sábado y vende tanto en su tienda física como a través de su página web. Se encuentran en la calle Real, 24, en Gines.