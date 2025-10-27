Un video recrea con IA un apocalipsis zombi en Sevilla: “Menos mal que el Tremendo sigue abierto”

La inteligencia artificial sigue demostrando su capacidad para dar forma a mundos imaginarios y reinterpretar la realidad. Esta vez, la creatividad ha llegado hasta Sevilla de la mano de Andrés Gil (@Andrees_gil en instagram), un director creativo y creador de contenido, que ha sorprendido en redes sociales con un video generado con IA que muestra cómo sería un apocalipsis zombi en la capital andaluza.

En su cuenta, And´res comparte con frecuencia proyectos visuales realizados con inteligencia artificial, pero su última creación ha destacado por su impactante nivel de detalle y por la manera en que combina lo reconocible con lo inquietante.

En el video, algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad aparecen transformados en escenarios de una Sevilla devastada: uno de los edificios de Plaza de Cuba, en Los Remedios, conocido por su cartel de Cruzcampo, luce completamente abandonado, con ventanas rotas y escombros.

La Avenida de la Constitución aparece cubierta de restos y vehículos abandonados, mientras zombis deambulan entre los escombros. El edificio del Banco Santander se muestra parcialmente oculto bajo grandes enredaderas, y el Metrocentro, detenido en medio de la avenida, aparece invadido por ramas secas y maleza, como si la naturaleza se hubiese abierto paso tras el colapso.

Uno de los momentos más comentados del video tiene lugar en el Bar El Tremendo, uno de los más emblemáticos de Sevilla, donde varios zombis irrumpen en su interior. La escena ha provocado una oleada de comentarios llenos de humor por parte de los usuarios, que ironizan con el carácter inquebrantable de la tradición sevillana: muchos bromean asegurando que “podrá ser un apocalipsis, pero la costumbre del bar es eterna”, mientras otros apuntan que los zombis parecen “buscar la cervecita en el Tremendo” o que “menos mal que el Tremendo sigue abierto, porque si no sí que sería una catástrofe de verdad”.

El recorrido continúa con un autobús de Tussam ardiendo en pleno Prado de San Sebastián, el entorno de la Torre del Oro cubierto de vehículos abandonados y plantas resecas, y las Setas de Sevilla adornadas con vegetación colgante. Todo ello se desarrolla bajo una atmósfera grisácea, nublada y contaminada, que transmite un sentimiento de decadencia y hastío, como si el tiempo se hubiese detenido sobre la ciudad.

Las reacciones en redes no se han hecho esperar. Además del humor con los bares, algunos usuarios han aprovechado para comparar las imágenes con el calor sofocante del verano sevillano, comentando que el video podría ser simplemente “una tarde de agosto” o que representa “literalmente Sevilla en verano”.