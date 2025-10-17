Sevilla se prepara para vivir un Halloween de miedo. Desde el 3 de octubre hasta el 9 de noviembre, Isla Mágica se convierte en un parque lleno de brujas, zombies y aventuras escalofriantes para todas las edades. Para los más valientes, el 18 de octubre llega Survival Zombie al centro comercial Los Arcos, un juego de rol en vivo donde tendrás que usar estrategia y sigilo para sobrevivir a un apocalipsis zombie.

Si lo tuyo es el misterio, no te pierdas la ruta Sevilla Terrorífica, que recorre los lugares más siniestros de la ciudad acompañada de historias reales, audios inquietantes y material audiovisual que te pondrá los pelos de punta.

Y para quienes buscan emociones intensas, REDRUM ofrece su experiencia "No deberías estar aquí", un escape room que desafía tu lógica y tus nervios. Además, en cartelera están Expediente Warren: El último rito, Vieja Loca y Black Phone 2. Este Halloween, Sevilla no duerme… ¿te atreves?