Vueling pone a la venta la nueva ruta Sevilla–Londres Heathrow

Vueling, compañía perteneciente al grupo IAG, pone a la venta los billetes de la nueva ruta entre Sevilla y Londres-Heathrow para viajar a partir del 29 de marzo de 2026. La nueva ruta contará con siete frecuencias semanales entre Sevilla y Londres-Heathrow, que se suman a las 14 frecuencias semanales que Vueling ya ofrece con Londres-Gatwick. En total, la ciudad dispondrá de hasta tres vuelos diarios a Londres en verano, reforzando su conectividad con uno de los principales hubs europeos.

El próximo verano, la aerolínea dispondrá de un total de 13 rutas en Sevilla. A nivel internacional, Vueling sumará 1 vuelo diario más entre Sevilla y París-Orly. Entre las conexiones nacionales, la aerolínea refuerza las frecuencias entre Sevilla y Canarias, y mantiene las conexiones con Barcelona, Bilbao, Santiago, Valencia, Ibiza y Palma de Mallorca.

Como parte de su programa de verano 2026 en Sevilla, Vueling incorporará un avión adicional a su base, impulsando la creación de empleo local y ofreciendo 2 millones de asientos, un 6% más que en el verano anterior.