Vuelos desde Sevilla a menos de 50€ para visitar mercadillos navideños de película

Con la llegada del otoño, los días son cada vez más cortos y la magia de la Navidad empieza a vislumbrarse en el horizonte. Algunas ciudades ya tienen el alumbrado instalado y, desde las organizaciones municipales, se da paso a la preparación de mercadillos, belenes, cabalgatas y todo tipo de actividades. Asimismo, muchas personas ya planean pequeñas escapadas para descubrir lo mejor de estas fiestas en familia.

A lo largo de Europa, hay ciudades que parecen sacadas de un cuento navideño por su manera de llevar la ilusión a cada calle; y lo mejor es que, desde Sevilla, hay vuelos baratos para descubrir los mejores mercadillos de Navidad. A continuación, hacemos un recorrido por las opciones más económicas, con vistas a las próximas vacaciones.

Vuelos por menos de 50€ para ver los mejores mercadillos navideños

Durante esta época del año, es habitual pensar en mercadillos navideños como los de Zúrich (Suiza), Liubliana (Eslovenia) o Múnich (Alemania). Sin embargo, los billetes de avión se vuelven especialmente caros en esas fechas, debido a la alta demanda. A pesar de ello, existen otras alternativas muy interesantes que podemos tener en cuenta a la hora de planear una escapada desde el Aeropuerto Internacional de Sevilla - San Pablo.

Londres (Inglaterra)

Mercado navideño de Leicester Square / Visit London

Londres siempre es una posibilidad asequible y cercana, por lo que es de las mejores opciones para las escapadas de fin de semana. La ciudad vive la Navidad de una manera muy especial y, además de sus famosas pistas de patinaje sobre hielo, cuenta con bonitos mercados como el de Leicester Square o el de mercado de invierno del Southbank Centre, donde podemos encontrar curiosos puestos de artesanía.

El vuelo desde Sevilla parte de los 35€ y, si buscamos en Skyscanner, encontramos un billete de ida y vuelta por 80€ para viajar entre el lunes 8 y el sábado 13 de diciembre, con una duración inferior a tres horas.

Milán (Italia)

Mercadillo de la Piazza Duomo / Italia.it

Los vuelos de Sevilla a Milán parten de los 31€. Así, si escogemos la misma fecha que en el caso de Londres, el precio es de 79€, ida y vuelta. Esto nos permite viajar a un coste asequible a una ciudad cargada de magia, en la que podemos descubrir mercadillos tan especiales como el de la Piazza Duomo.

Se celebra típicamente entre el 1 de diciembre y el 6 de enero; y está compuesto por más de 60 cabañas de madera que rodean la catedral milanesa en compañía de un impresionante árbol de Navidad.

Roma (Italia)

Mercado navideño de la Piazza Navona / Rome Wise

De nuevo en Italia, vale la pena visitar el mercado de la Piazza Navona, en Roma. Se encuentra justo al lado de la Fuente de los Cuatro Ríos. Los vuelos también parten en este caso de los 48€; aunque, entre el 12 y el 17 de diciembre encontramos una alternativa por 49€, ida y vuelta. Se trata de ofertas de las que hay que estar pendiente para reservar con tiempo suficiente.

Lisboa (Portugal)

Mercado navideño en Lisboa / Tickets Lisbon

Todas estas ciudades cuentan con más de un mercadillo de Navidad y Lisboa no iba a ser menos. La capital lusa cuenta con cuatro interesantes opciones: Wonderland Lisboa, Plaza del Rossio, Campo Pequeño y Ateneu Comercial de Lisboa. Cualquiera de ellos ofrece una experiencia mágica, a la que podemos acceder desde Sevilla a través de vuelos que parten de los 38€. Por supuesto, todo depende de los días que escojamos para viajar.

Otra opción interesante en Portugal también puede ser viajar a Oporto, donde encontramos otros bonitos mercadillos inmersos en una ciudad cargada de historia, cultura y acogedores rincones para disfrutar de esta época del año. Según Skyscanner, los vuelos en diciembre parten de los 39€.