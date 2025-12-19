Vuelve la Navidad al estilo romano con la Saturnalia

La localidad sevillana de Santiponce celebrará entre el 26 y el 28 de diciembre una nueva edición de Saturnalia, una cita que, a través de visitas guiadas y teatralizadas, talleres de escritura, juegos, performances y actividades gastronómicas, desarrolladas de forma gratuita en el Centro de Interpretación de la Vida Romana Cotidiana Vitae (Plaza Constitución, 1), revivirá las fiestas romanas en honor a Saturno. Estas celebraciones consideradas el origen de la Navidad festejaban el final del invierno y la llegada de la etapa de luz, en las que se iluminaban las calles, se intercambiaban regalos y los esclavos eran servidos por sus amos.

Un año más, los habitantes y visitantes del municipio podrán disfrutar de unas particulares actividades navideñas al estilo romano con este viaje en el tiempo que organiza la delegación de Turismo Ayuntamiento de Santiponce, con la colaboración de Prodetur-Diputación de Sevilla y el Centro Cotidiana Vitae y el apoyo de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.

Como antesala, este domingo 21 de diciembre a las 17:00 tendrá lugar un acto de presentación en Itálica, que culminará con la contemplación de la puesta de sol en el solsticio de invierno. Contará con la intervención de la delegada de Cultura y Turismo de Ayuntamiento de Santiponce, Carolina Casanova y del coordinador de Saturnalia, Alejandro Vera y se llevará también a cabo una visita guiada al Traianeum a cargo del profesor de la Universidad de Sevilla Sebastián Vargas Vázquez. El aforo es de 25 personas y es imprescindible reserva previa en la plataforma www.giglon.com. Las entradas para este acto estarán disponibles desde hoy 19 de diciembre a las 11:00.

Ya en el fin de semana, del 26 al 28, el plato fuerte lo constituirán las visitas guiadas a Cotidiana Vitae, que mostrará cómo vivían los romanos hace casi dos mil años y permitirá a los visitantes pasear por una calle, entrar en una taberna, visitar las termas o conocer una casa unifamiliar (domus). Se realizan el 26 de diciembre (10:00, 12:00, 13:00 y 16:00), el 27 de diciembre (10:00 y 16:00) y el 28 de diciembre (16:00). Las visitas tendrán también una versión nocturna el 26 a las 17:30 y 18:30, con un esclavo muy particular que explicará qué hacían los romanos cuando se ponía el sol y enseñará la casa de sus amos aprovechando que están fuera disfrutando de las fiestas.

Además, este año se ha programa como novedad una visita con degustación, Sabores de la Bética (26,27 y 28 a las 14:00), que permitirá a los visitantes adentrarse en las costumbres gastronómicas de los romanos y probar vinos maridados con algunos productos inspirados en preparaciones tradicionales de la época.

Otros de los grandes protagonistas serán los talleres dónde los asistentes podrán, por ejemplo, ser arqueólogos por un día (el 27 a las 11.00 h.) o aprender sobre temáticas tan diversas como la escritura (26 de diciembre a las 11:00 y el 27 y el 28 a las 12:00 y a las 17:00), la fabricación de lucernas (el 26 y el 27 de diciembre a las 16:00), los juegos romanos (el 28 a las 10:30), la creación de estucado (el 26 a las 17:30), la fabricación de mosaicos (el 28 a las 16:00) la joyería (el 27 a las 13:00) o la gastronomía (con el taller Romanchef el 26 a las 12:30),

Completan el amplio y variado programa la performance Saturnalia. El banquete desastroso (el 27 y el 28 a las 18.00 h.) -una acción que sumerge al público en el corazón de las Saturnales-, la visita teatralizada ‘¡IO Saturnalia!’ (el 27 y el 28 a las 10:30, 11:00, 11:30 y 12:00 ) -en la que varios personajes ayudan a entender la singularidad de estas fiestas- y los títeres romanos Anibal y Escipión -una obra cómica que ensalza la figura del fundador legendario de Itálica- (el 28 a las 13:00)

Las Saturnales romanas

Las Saturnales eran unas fiestas en honor a Saturno, dios de la agricultura y cosecha, que estaban relacionadas con el fin de la temporada agrícola, momento en el que la población, liberada de sus trabajos relacionados con la siembra de invierno, se echaba a las calles a celebrarlo. Así, durante esta festividad se iluminaban las calles, se intercambiaban regalos y se celebraba el fin de ciclo anual. Además, se les entregaban a los esclavos una cantidad de vino para su disfrute y se jugaba a intercambiar roles sociales, dándole la vuelta a la realidad del día a día. La relajación de las normas sociales durante estas jornadas creaba un ambiente de fiesta continua. Duraba una semana, comenzando el 17 de diciembre y terminando con la celebración del Sol Invicto el 25 de diciembre, que coincidía con el nacimiento de Apolo.

Todas las actividades son gratuitas pero requieren reserva previa a través de www.giglon.com buscando ‘Saturnalia Santiponce’. Las entradas para el acto inaugural del domingo 21 están disponibles desde hoy mismo y las de las actividades del 26 al 28 podrán reservarse en dos turnos, uno primero a partir del 21 de diciembre a las 18:30 y otro a partir del 23 de diciembre a las 11:00.