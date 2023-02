Chiara Ferragni se salta la censura de Instagram con los looks feministas más reivindicativos.

Que Instagram censure un pezón femenino se ha convertido en algo habitual y contra lo que muchas mujeres luchan. No por el hecho de mostrar la desnudez, sino con la idea de eliminar los prejuicios sobre el desnudo femenino y erradicar por completo esa constante sexualización a la que los senos de las mujeres están sometidos. Por eso, que Chiara Ferragni se haya saltado la censura de Instagram y haya podido mostrar sus senos con naturalidad es algo que trasciende lo puramente anecdótico y se llena de empoderamiento, feminismo y reivindicación. Aunque esto no es el único triunfo de la influencer en redes sociales.

A través de cuatro looks cargados de simbolismo y con un mensaje muy claro, Chiara Ferrangni no sólo ha sorteado la censura de Instagram, sino que se alía con la moda para zarandear las conciencias de la sociedad. La influencer demuestra a través de cuatro looks feministas y reivindicativos que la moda tiene mucho que decir y que a través de ella se puede conseguir lanzar un mensaje poderoso con el que llegar a toda la sociedad. Así lo ha demostrado en el Festival de San Remo.

A la hora de configurar todo un lenguaje a través de sus looks Chiara Ferragni ha contado con Dior y Maria Grazia Chiuri, directora creativa de la maison. Juntos han creado cuatro piezas icónicas para el Festival de San Remo y con las que la influencer no dejará indiferente a nadie. Los derechos de la mujer, los estereotipos, los mensajes de odio a través de las redes sociales, la libertad sobre el propio cuerpo y, en definitiva, el feminismo, son los conceptos que configuran el lenguaje de los looks reivindicativos de Chaira Ferragni.

El vestido de la Sin vergüenza

"Llamar la atención sobre los derechos de la mujer, sus cuerpos y cómo la disposición del cuerpo femenino por ellas mismas se sigue considerando algo discutible y cuestionable. La idea de un vestido que simula el cuerpo desnudo de Chiara vino a nosotros, inspirándose en una de las creaciones de Dior por Maria Grazia Chiuri de la colección primavera/verano 2018. Hecho en los talleres de alta costura, el vestido en tul color carne reproduce con un trampantojo bordado, liberándonos de esa vergüenza que siempre nos han impuesto a todos, empezando por Eva, la primera mujer en la historia inducida a sentir vergüenza. Esta ilusión de desnudez quiere recordar a todos el derecho que tienen los hombres al mostrar su cuerpo sin sentirse juzgados o culpables. Esta ilusión de desnudez también quiere recordar que una mujer que decida mostrar su cuerpo o sentirse sexy no justifica la violencia de los hombres o mitigue su culpa. Este es el cuerpo de una mujer, el de Chiara Ferragni, a quien le gustaría darle voz a todas las mujeres del mundo que son maltratadas y les imponen prohibiciones, a todas aquellas que les dicen que su cuerpo genera vergüenza, que solo es un objeto de deseo que incita al pecado. Este es el cuerpo de todas. ¡Dejemos a aquellos sin pecado que lancen la primera piedra!", éste es el post reivindicativo con el que Chiara explica el significado de sus vestidos..

El vestido Contra el odio

"Con este vestido de peplum traemos al escenario del teatro Ariston algunas de las críticas dirigidas a Chiara sobre su apariencia, su cuerpo y, sobre todo, su libertad para sentirse mujer y madre. Las frases de odio bordadas en perlas negras son los verdaderos insultos que usuarios dejan en sus fotos de Instagram todos los días. A Maria Grazia Chiuri se le ocurrió la idea de bordar estas palabras negras en un fondo blanco como la página de un libro que narra ese odio infructuoso contra el que luchamos cada día. Trayendo estas frases sexistas a Sanremo, queremos animar a todos a preocuparse y recordar a las mujeres que no dejen que los enemigos les golpeen, porque son sólo las opiniones de aquellos que nos aman las que realmente importan", se puede leer en la publicación de Instagram.

El vestido Manifiesto

"Cuando empezamos a pensar en los vestidos para las dos noches de Sanremo, inmediatamente nos dimos cuenta de que no queríamos ropa sólo porque era excéntrica o pretenciosamente bonita, sentíamos la necesidad de llevar al escenario más popular de Italia un mensaje social, incluso a través de la moda. El vestido manifiesto que da paso a la 73ª edición del Festival de Sanremo es fruto de una conversación entre nosotras, Maria Grazia Chiuri directora artística, Rachele Regini, Claire Fontaine y Fulvia Carnevale del dúo artístico Claire Fontaine Dior. El resultado es un vestido de corola de seda negra inspirado en la tradición y completado por el salón manifiesto con el reclamo Pensati libera. Las simples, pero poderosas palabras, vienen de una obra de Claire Fontaine que esperamos inspire a todas las mujeres a sentirse libres de salir del papel que la sociedad les ha impuesto. Un pensamiento de la misma Chiara Ferragni que lucha por no ser encerrada en un espacio creado para ella por el patriarcado y también una promesa que se hace cada día mientras lucha por no sentirse culpable por su éxito como mujer. Pensati libera está dedicado a todas las mujeres que simplemente quieren sentirse ellas mismas sin ser juzgadas", palabras que acompañan este reivindicativo look en Instagram.

El vestido Jaula

"Liberando a las nuevas generaciones de los estereotipos de género en los que las mujeres a menudo se sienten encerradas. Esta es la idea que Maria Grazia Chiuri quería representar con este vestido de alta costura de Dior que consiste en un mono bordado con piedras atrapado en una falda de tul que se inspira en la obra de Jana Sterbak. Este vestido representa la esperanza de romper convenciones impuestas por el patriarcado. La esperanza que colocamos en las niñas de hoy, que serán las mujeres del mañana. ¡Este es el deseo de una madre para su pequeña, que finalmente pueda gritar victoria!", se puede leer en el último post de Chiara.