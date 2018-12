La lista de los Reyes del equipo de Wappíssima

La lista de María

Directora de Wappíssima

"Me encanta el modelo My Piper de Furla en color beige. Lo he visto mucho en Instagram y creo que es un bolso precioso a la par que funcional. Las líneas limpias y estilo sencillo de los bolsos Furla son perfectos para mí, además puedo llevarlo de mano o como bandolera. Es ideal."

"Este abrigo de cuello envolvente de Zara es todo lo que busco en un abrigo. Su color es perfecto para el invierno, da luminosidad y alegría. El cuello me mantendrá calentita, sobretodo si lo cierro alrededor de un fular o bufanda. No me gustan los abrigos que quedan sueltos y este, con el cinturón, se puede ajustar a la cintura y quedar amoldado al cuerpo."

"Imprescindibles para las tendencias de este año: unas botas altas. He incluido en mi lista estas botas de piel de Massimo Dutti, me parecen maravillosas y quedarán genial con los vestidos largos. Una prenda clave para el invierno."

La lista de Teresa

Editora jefe de Wappíssima

"La comodidad en forma de las nuevas sneakers Yeezy 500. Ideales para llevar con vaqueros y blazer, o vestidos. La moda de llevar deportivas con todo me representa a la perfección."

"Un clásico como unas maxi gafas Gucci, que arreglan cualquier look y serán una inversión para toda la vida."

"Y, por supuesto, un viaje. Donde sea. No hay nada más maravilloso que regalar una experiencia, una vivencia que no olvidarás nunca."

La lista de Fátima

Editora de Wappíssima

"No suelo ponerme pendientes pero, cuando lo hago, me gusta que sean grandes, coloridos y originales. Estos pendientes de Becomely me tienen loca. Están hechos con materiales orgánicos y me parecen súper chulos. Compro en firmas españolas siempre que puedo y, si apoyan prácticas sostenibles, mejor."

"Intento leer un par de libros al mes y, a menudo, son sobre moda. Me gustan mucho los libros de Andrew Bolton sobre las exposiciones del MET, tengo varios y este año quiero añadir el de 2016 'Manus X Machina - Fashion in an Age of Technology' a mi colección."

"Hago mis pinitos como fotógrafa y trabajo mucho con vídeos, así que tener una cámara de calidad que pueda llevar a cualquier parte es imprescindible para mí. Por eso quiero esta cámara sin espejo, el modelo Fujifilm X-A3. Esta cámara Fujifilm es la opción más práctica para mis necesidades y no tiene un precio desorbitado."

La lista de Paloma

Gestora

"Esta blazer de cuadros es absolutamente ideal. Quedará genial con cualquier look, podré llevarla al trabajo y para salir al parque con las niñas o de paseo por las tardes. Además, los cuadros son tendencia y en blazers quedan bien siempre. Mi favorita es esta chaqueta de cuadros de Sfera."

"Creí que nunca me atrevería con el animal print, pero desde que lo probé este año, mi vida ha cambiado. Ahora quiero animal print en todos mis looks, y estos zapatos de Zendra con estampado de serpiente me ayudarán a llevarlo conmigo siempre."

La lista de Ana

Analista de datos

"Tengo unos pendientes parecidos, también de Luxenter, y me gustaría tener el anillo Carrilito de zafiros para llevar los complementos a juego. Me gusta mucho lo sencillo que es."

"Quiero cambiar de gafas, son un accesorio muy importante y delicado para las que las necesitamos. Me encantan estas monturas acrílicas de Ray-Ban, son cómodas y tienen un aire muy cool."