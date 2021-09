Los seis mejores métodos para mantener el armario ordenado nivel experta en decoración

Lo hemos intentado todo para ordenar el armario y que ese orden se prolongue en el espacio tiempo, pero nunca lo hemos conseguido. A pesar de haber seguido todas las recomendaciones de decoración y hasta haber fichado ese armario en el que caben todos los vestidos largos para ganar un espacio extra, no lo hemos conseguido. Al menos hasta que hemos descubierto el método 5S japonés para mantener el armario ordenado. Aunque no es el único método para mantener el armario ordenado.

A la hora de mantener el armario ordenado muchos son los trucos y consejos que se pueden seguir, pero los seis métodos para mantener el armario ordenado que os proponemos parten de la misma premisa: no almacenar aquello que no usamos. A priori parce algo muy obvio, a nadie se le ocurre guardar cosas a las que no le da uso, pero no siempre somos capaces de llevarlo a cabo.

Por eso, ahora que la mayoría estamos inmersas en pleno proceso de hacer el cambio de armario os traemos algunos de los mejores métodos para mantener el armario ordenado nivel experta en decoración. Es decir, las distintas metodologías que os proponemos para mantener el armario ordenador se basan en una serie de normas y directrices que sus creadoras se han encargado de llevar hasta el extremo para conseguir su objetivo final.

El método 5S japonés para mantener el armario ordenado

El sistema de las 5s es una metodología de orden y limpieza muy sencilla que en origen sirvió para ordenar y optimizar los espacios de trabajo (todos sabemos lo importante que es mantener el orden en la oficina para ser más creativos y productivos). Y desde la oficina, el sistema se extrapoló rápidamente a los hogares.

El método se basa en 5 palabras japonesas que empiezan por S: seiri, seito, seiso, seiketsu y shitsuke. Y cada una de ellas es un paso dentro de la estrategia encaminada a que el orden reine en nuestra casa, para convertirla en un lugar mejor. Para empezar con método de las 5s, hay que elegir primero una estancia por la que comenzar. Y a partir de ahí, ir trabajando el resto de la casa. En este caso, el armario.

El método Flylady de Marla Cilley para mantener el armario ordenado

El método de Marla Cilley se basa en crear rutinas para mantener todo en orden, siempre basadas en la idea de no tener que dedicar demasiado tiempo a las tareas del hogar. La técnica es sencilla: crear pequeñas tareas asequibles a diario que no duren más de 15 minutos y llevarlas a cabo durante 28 días seguidos; con el objetivo de construir nuevos hábitos que perduren para establecer la afamada rutina.

Al contrario que Marie Kondo, Cilley considera que guardar cosas que no nos sirven aunque nos provoquen felicidad, no es efectivo. A la hora de ordenar el armario, la experta propone dividir las cosas por categorías y organizarlo en pequeños tramos de 15 minutos haciendo el ejercicio de tirar lo que ya no sirva. Será importante cronometrar el tiempo y dejar lo que no llegue para los próximos 15 minutos del día siguiente. Cada día emplear ese tiempo en organizar un espacio concreto, un cajón determinado o una estancia.

El método del armario cápsula de Ana Samper para mantener el orden

La organizadora profesional Ana Samper propone crear un armario cápsula, o lo que es lo mismo, un armario que contenga únicamente 30 prendas aproximadamente, que se irán revisando y cambiando en cada temporada, o cada tres meses, con el objetivo de mantener un armario con prendas que realmente se utilicen (en esta selección no se incluye ropa interior, pijamas ni ropa de hacer deporte). La ropa que quede fuera puede guardarse para la próxima cápsula, regalarse o donarse, aprovechando así cada cambio para deshacerse de todo aquello que realmente no se utiliza con el objetivo de evitar acumular cosas innecesarias.

Será fundamental dejar en cada cápsula prendas que realmente gustan y sienten bien. Entre los trucos para organizar el armario, Samper propone colgar únicamente lo imprescindible y de izquierda a derecha. Así como doblar la mayoría de la ropa en vertical para aprovechar aún más el espacio y que sea más sencillo acceder a cada prenda.

El método KonMari de Marie Kondo para mantener el armario ordenado

El método de organización de la japonesa es posiblemente uno de los más famosos y conocidos. Un sistema para mantener una vida ordenada y un hogar organizado que aporten paz y bienestar a quien lo lleva a cabo y que aplicado a mantener el orden en los armarios debe empezar por tirar o regalar aquellas prendas que ya no utilices y que no te hacen feliz para posteriormente organizar el resto siempre diferenciando por categorías.

Así, los calcetines tendrán su propio lugar, también los pijamas o los pantalones. La primera hora del día será el mejor momento para llevarlo a cabo, ya que la mente está más despejada; y empezar por el armario y la ropa es fundamental para después pasar al resto de estancias de la casa.

El método KoraKora de María Zamora para mantener el armario ordenado

María Zamora propone descartar todo aquello que no te haga sentir feliz, para lo que será realmente importante trabajar el desapego. Una vez hecha la selección de prendas que se quedarán en tu armario, hay que organizarlas por categorías, logrando así una forma fácil de encontrar lo que buscamos.

La organizadora propone también utilizar cajas y separadores para conseguir un orden visual; y etiquetar cada cosa con pegatinas y nombres para dar así un lugar a cada prenda. Esto ayudará a mantener ese orden y cada cosa en su sitio. El método korakora busca que, con el proceso de asimilación de orden y clasificación, las personas sean felices y tengan más tiempo para disfrutar de su vida.

El método Dan-Sha-Ri de Hideko Yamashita para mantener el armario ordenado

Este proceso conlleva eliminar los sentimientos negativos y tirar a la basura todo aquello que guardamos en los cajones. Entre las claves que propone la experta están el ocupar solo el 80% del espacio que dispongamos. Tirar todo aquello que no nos hace felices. Implementar la regla de los dos movimientos, mediante la cual se accede a cualquier prenda con tan solo dos movimientos, atrás quedan las tapas, gomas, cajas y todo lo que implique perder el tiempo.

Organizar el armario de manera vertical ayuda a acceder a la ropa con facilidad y visualmente otorga sensación de limpieza y orden. Y por último, no acumular, Yamashita propone no soltar ningún objeto o prenda hasta que llegue al lugar que se le ha otorgado, evitando crear montañas de prendas en cualquier lugar de la casa.