La influencer Natalia Osona se estrena en la Feria de Abril de Sevilla,

La Feria de Abril es un reclamo tanto para los sevillanos como para los extranjeros. De ahí que influencers como Rocío Osorno ya tengan preparado su traje de flamenca para triunfar esta Feria de Abril. Aunque no es la única. Despueés de haberse estudiado el abecedario de la flamenca y teniendo más que clara la guía para ir perfecta vayas (o no) vestida de flamenca, la influencer Natalia Osona es otra de las celebs que también se unen a pisar el Real.

Tras dos años de ausencia, la Feria de Abril vuelve por todo lo alto. Sevillanos, descendientes de sevillanos, andaluces y España entera esperan (ansiosos) el alumbrado del Real. Por este motivo, este año la capital hispalense está preparada para acoger a muchos rostros conocidos. Uno de ellos será la empresaria e influencer, Natalia Osona, fundadora de la conocida marca de moda, Glowrias.

Natalia Osona ha desvelado que ya tiene cuatro trajes de flamenca para su estreno en la Feria de Abril. Para la ocasión ha escogido las creaciones de la reconocida firma de moda flamenca Maricruz & Montecarlo. Natalia Osona se muestra muy contenta con su visita a esta Feria de Abril, que va a ser muy especial para todos y que ella tiene claro que no se quiere perder por nada del mundo. Nosotras te contamos todo lo que debes saber sobre el estreno de Natalia Osona en la Feria de Abril de Sevilla.

A la Feria de Abril con la agenda llena de planes

"Es una experiencia que siempre he querido vivir pero, por motivos de trabajo, hasta ahora me ha sido imposible. Después de dos años sin Feria por el Covid, este año es aún más especial, así que he hecho un esfuerzo para poder estar y poder empaparme de la cultura y tradición flamenca", explica la fundadora de Glowrias.

La influencer, a pesar de no haber acudido a la Feria de Abril, ya tiene la agenda repleta de planes y ha confesado que el primer día organizará el tema del vestuario e irá a un pescaíto privado. El resto de días acudirá a Feria de Abril y aprovechará su estancia en Sevilla para crear shootings y vídeos para su marca de ropa. "Van a ser días muy intensos pero merecerá la pena", afirma la diseñadora.

En cuanto al tema de bailar sevillanas, Osona ha asegurado que se animará. "Por parte de mis abuelas, tengo sangre andaluza y con ellas, aprendí a bailar flamenco durante varios años, era algo que realmente me apasionaba, ¡solo espero poder recordar los pasos para poder bailar sevillanas!", concluye la empresaria.