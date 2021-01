El plumífero de Mango es el más calentito, el más bonito y la mejor ganga que vas a encontrar en las rebajas

Que estos días hace mucho frío es un hecho innegable. Que las rebajas son el mejor momento para equiparnos para el frío, también. Con muchos inviernos a nuestras espaldas, a estas alturas de la vida ya sabemos que el mes de enero nos suele dejar las temperaturas más bajas del año, por eso ahora andamos como locas buscando prendas con las que no pasar frío.

Si eres de las que en invierno se convierten en cebollas (por aquello de llevar capas y capas de ropa) puede que ya hayas encontrado el conjunto de punto de Zara con el que ir calentita este invierno o puede que también hayas fichado alguna prenda más barata en las recién estrenadas rebajas de enero. Por otro lado, si eres de las que sufren el frío puede que también hayas asumido que la única manera de no morir de frío en invierno es recurriendo a la prenda estrella de la temporada: el plumífero. Se coló en nuestras vidas el invierno pasado y desde entonces le ha ido ganando terreno a los abrigos.

El plumífero, acolchado o de plumas, es la prenda perfecta para no pasar frío en invierno y, además, ir a la moda este año. A pesar de que muchas firmas han sacado versiones low cost de esta prenda, sabemos que para que los plumíferos cumplan su función suelen ser bastante caros, por eso las rebajas son la mejor ocasión para hacernos con un plumífero súper calentito y a muy buen precio.

Después de habernos estudiado todos los plumíferos del mercado, hemos encontrado en las rebajas de Mango el que nos parece una absoluta ganga. Con un precio inicial de 99,99 euros, el plumífero de Mango ahora tiene un precio de 59,99. Una súper ganga de rebajas que, además, está disponible en dos colores.

Oversize y acolchado, así es el plumífero de Mango

Como el plumífero es una de las prendas que más triunfan esta temporada, ya estamos más que acostumbradas a encontrarlas en todas sus variantes. De estilo kimono, con cinturón, cortos, largos, en tonos flúor, con capucha, con plumas en el gorro, reflectantes, ceñidos o oversize, los plumíferos se adaptan a todas las tendencias para garantizar ser un reclamo e ir a la moda. En el caso del plumífero de Mango, lo que hace especial a la prenda es su corte.

Con un diseño acolchado y relleno de poliéster reciclado, el plumífero de Mango es oversize y no tiene capucha, algo que en muchas ocasiones resulta un poco engorroso (sobre todo a la hora de colocarnos el bolso o apostar por una maxi bufanda). En su lugar, el plumífero de Mango cuenta con un cuello bastante grande que, al cerrar la cremallera al completo, hace que esa parte tan delicada de nuestra anatomía que completamente protegida del frío sin la necesidad de tener que llevar un pañuelo o una bufanda.

Su cierre es de cremallera pero también tiene botones de clip para garantizar que el frío no nos entre por ningún lado. Su diseño no resulta de lo más elegante pero sí es de lo más cómodo, práctico y versátil. Al tratarse de un plumífero oversize, tenemos la posibilidad de llevar un amplio jersey debajo e incluso una chaqueta, si debemos apostar por un look sobrio para ir a trabajar, por ejemplo, pero no queremos morir de frío cuando salgamos a la calle.

El plumífero es resistente al agua y también tiene bolsillos y está disponible en color negro y en ocre. Como decíamos al principio del artículo, su precio inicial era de 99,99 euros y ahora está rebajado a 59,99 euros. Toda una ganga que ya hemos fichado en estas rebajas y que seguro será la mejor compra de la temporada. Palabra de friolera.