La revolución de la moda sostenible llega a Sevilla

Sevilla cada vez acoge eventos de moda más novedosos y responsables con el consumo sostenible. Ideada por seis estudiantes sevillanos, la iniciativa Fashion Lab the Experience es uno de esos eventos que llegan a la ciudad con idea de revolucionar la forma de consumir y acceder a la moda. Éste se celebra el jueves 23 de marzo a partir de las 18:00 en la sede de la agencia GO! Eventos y Comunicación. La entidad, organizadora de la pasarela We Love Flamenco, también cuenta con unas instalaciones novedosas para la celebración de toda clase de eventos de moda.

Este evento reivindica el consumo responsable y poner en valor, dar a conocer y reflejar el esfuerzo de las marcas jóvenes y emprendedoras. El evento está organizado por los alumnos del Máster en Comunicación y Marketing de moda del Campus Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de Sevilla.Siete jóvenes marcas convivirán en un solo espacio para dar a conocer sus productos de una manera especial: cada una de ellas llevará a cabo una actividad que nos mostrará la marca desde una nueva perspectiva.

El evento, que tendrá lugar en las instalaciones de la agencia GO Eventos y Comunicación, estará dividido en cuatro salas. Una de ellas estará dedicada a la sesión de fotos que se realizará en directo, para la marca Maloan. Otra contará con un photocall y un DJ. Los stands dedicados a las marcas Feroz, Fossé y Par Defaut estarán en otra habitación. Y la cuarta y última, enfocada a los desfiles de las marcas Montilitas y Marasspain.

Así nace Fashion Lab the Experience

"En el marco del máster de Comunicación y Marketing de Moda de la Cámara de Comercio de Sevilla, uno de los proyectos obligatorios es realizar un evento real y que el presupuesto del mismo sea 0 euros. Mis compañeros y yo pensamos que queríamos que el objetivo del evento fuera reivindicar el consumo responsable, ya que creemos que es el futuro de la moda, apostar por las marcas de proximidad y dar a conocer a jóvenes emprendedoras", explica Carlota Franco.

Además, estos jóvenes tenían claro que no querían que el evento fuese "pop up al uso o un simple mercadillo, querían que los asistentes se llevaran una experiencia real de moda, poder acercar todo lo que hay detrás de la moda".

De esta forma, el evento consiste en diferentes experiencias que ofrecen las firmas para conocerlas desde una nueva perspectiva, una de ellas realizará un taller de tie dye, un par de desfiles, un backstage real de un desfile (los asistentes podrán ver en directo a los peluqueros y maquilladores haciendo su trabajo), una sesión de fotos para la presentación de una nueva colección y un showroom.

"Así, convertiremos las instalaciones de la agencia GO! Eventos y Comunicación en un multiespacio donde convergen las diferentes partes de una marca de moda. Además, vamos a contar con la colaboración de un DJ, fotógrafos, videógrafos y algunas marcas de bebidas, supermercados,... que han querido colaborar con esta iniciativa", concluye Carlota Franco.

Todas las marcas que participan en el proyecto