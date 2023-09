De Rosalía y Rauw Alejandro a Kylie Jenner y Travis Soctt: ¿Por qué las parejas antes duraban más?

La ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro ha sido una de las más sonadas de los últimos tiempos. Rodeada de toda clase de conjeturas, el cese de la relación ponía a sus seguidores bastante tristes y no dudaban en lanzarles mensajes de apoyo. Aunque no es la única pareja que ha descubierto que el deseo sexual no aumenta en verano.

La amiga de la cantante Kylie Jenner y su pareja Travis Scott también ponían punto final a su relación después de varios años juntos y una hija en común. Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness, Joe Manganiello y Sofía Vergara, Ricky Martin y Jwan Yosef o Kevin Costner y Christine Baumgartner son otras de las sonadas rupturas de este 2023. Todo ello lleva a hacerse la misma pregunta: ¿por qué antes las parejas duraban más?

Para arrojar algo de luz al respecto y no recurrir en exclusividad a los juguetes eróticos como mejores aliados, hablamos con la psicóloga y sexóloga de Diversual Rosa Navarro, que arroja algo de luz al por qué del aumento de las rupturas y da algunas pautas a seguir para que las parejas prolonguen su durabilidad en el tiempo.

¿Por qué las parejas antes duraban más?

Es probable que uno de los principales motivos sea un cambio de paradigma en las relaciones de pareja. Creo que ahora prima más la calidad que la cantidad en cuanto a lo que esperamos recibir en una relación sentimental. Le estamos empezando a dar mucha importancia a lo de que nos quieran bien, y eso es algo muy positivo. Antiguamente tener pareja era incluso algo que nos daba cierto estatus social, y ahora lo admirable, lo que se alaba, es tener una pareja que nos haga felices y nos complemente.

Tenemos muy presente conceptos como la responsabilidad afectiva o las ya conocidas green y red flags. Las nuevas generaciones chequeamos regularmente que ciertos mínimos a los que aspiramos se cumplan dentro de nuestros vínculos, y ante la duda nos planteamos más si merece la pena o no seguir en ellos. Y no solo lo hacemos nosotros dentro de nuestra propia pareja, nos hemos abierto a recibir información y consejos sobre cómo mejorar nuestra vida sentimental.

¿Antes las parejas aguantaban más o es que ahora tenemos la posibilidad de no tener por qué aguantar?

Es cierto que la sociedad ha cambiado mucho no solo en la forma de vincularnos sentimentalmente. Estamos dejando atrás el modelo romántico de una pareja para toda la vida y eso puede ser parte de la explicación.

Por otro lado, esa posibilidad de no tener que seguir en relaciones que sentimos que ya no son lo que queremos está también reforzada por los cambios sociales. Hace unos años el entramado social estaba montado muy en torno a modelos tradicionales de familia. Salirse de eso no estaba bien visto y esa presión era muy fuerte y pesaba mucho a la hora de romper una relación. Y luego estaba la infraestructura económica; no era solo querer acabar una relación, era ser capaz de sobrevivir económicamente de forma independiente.

¿Menos aguante o más libertad?

Depende de lo que se entienda por aguantar. Si aguantar es sinónimo de quedarse en una relación a pesar de no querer seguir en ella, sí, tenemos menos aguante. Pero sobre todo es la libertad de poder salir de forma relativamente sencilla de las relaciones. Romper legalmente una relación es algo que, aunque tenga un coste económico, no tiene el mismo coste social que antes.

¿Por qué se aguantaba antes más y ahora menos?

Es un poco lo que comentaba de que se han dejado atrás conceptos como que el amor todo lo puede, que hay que aguantar pase lo que pase. Es probable que también al tener más acceso a posibles nuevas parejas nos hayamos relajado y en algunos casos sea el empujón final. Aun así, es algo que está influenciado por muchos factores y en cada relación pesará más lo económico, lo social u otras cosas. Al final cada pareja y cada ruptura es única y detrás hay distintas motivaciones.

¿Qué ha contribuido a que nos sintamos más libres a la hora de poder dejar a nuestras parejas?

No creo que sea tampoco la tónica general, pero estamos también muy influenciados por la inmediatez, por querer las cosas para ya, que se solucionen rápido. Y la accesibilidad a nuevas parejas está a la orden del día: apps para encontrar pareja, actividades sociales en las que conocer a gente nueva…

Consejos a tener en cuenta para que una pareja dure más

Para ello es importante incluir la importancia de la sexualidad, de trabajar el erotismo, cuidar la intimidad y aprovechar para meter los kits eróticos de pareja con un poco de todo para avivar la pasión, innovar e introducir un poco de juego y diversión en las relaciones sexuales. Casi siempre podemos buscar formas de mejorar y trabajar las relaciones de pareja, no solo para que duren más sino para que el tiempo que esa relación continúe sea lo más satisfactoria posible.

"No hay una fórmula exacta que funcione para todas las parejas, pero ante una posible crisis una de las opciones es acudir a terapia de pareja. El consejo profesional nos puede ayudar a resolver una crisis actual y a aprender herramientas para enfrentarnos a otras futuras", explica Rosa Navarro.

"Por nuestra cuenta podemos trabajar algo muy importante como es la intimidad y la pasión. Son cuestiones sobre las que sí tenemos control y que con pequeños cambios se pueden cuidar y mimar. Introducir novedades en las prácticas sexuales suele funcionar muy bien. Algo sencillo y que tiene muy buena acogida es hacer un listado de fantasías eróticas que deseemos cumplir. Tan solo necesitamos buscar un momento tranquilo con nuestra pareja y comentarlas, esa propia situación de compartir nuestros deseos ya puede ser muy excitante en sí", continúa la experta sexóloga.

Innovar con juguetes eróticos también es otra alternativa. Si no sabemos por dónde empezar, existen kits eróticos para parejas que son geniales para iniciarse. Además, al incluir mucha variedad de productos nos permiten ir cambiando de estimulación y estirar mucho su uso. Podemos proponernos algún juego en el que un día a la semana elijamos uno solo de los accesorios que incluya el kit y vayamos pasando por cada uno de ellos. También hay kits que en sí mismos ya incluyen retos eróticos y nos van guiando en diferentes prácticas sexuales.