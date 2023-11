Zara estrena una nueva colección de esquí

Zara sabe qué es lo que su público le demanda y no deja a nadie en la estacada, el año pasado la firma del grupo Inditex sorprendió a todos creando una nueva línea dedicada al esquí, algo que hasta entonces no se había planteado la marca. Tras el rotundo éxito de esta innovación han querido repetir este 2023 y volver a deslumbrar con algunos de los looks más bonitos y estilosos para ir a la nieve.

Tanto en la web como en la app las usuarias podrán encontrar todo lo necesario para pasar unos días en la montaña practicando uno de los deportes de invierno favoritos, sin pasar frío. Hay monos, botas, gafas y jerséis con un diseño que harán que se agoten muy rápido estas prendas.

Con la llegada del invierno y la nieva, son muchos los que deciden pasar su tiempo de ocio disfrutando de los diferentes deportes que se pueden hacer en este entorno. Una vez que el bikini queda aparcado en el armario, son muchos los que preparan sus looks para la temporada de nieve y es que los fines de semana o los festivos son una ocasión maravillosa para practicar esquí en los muchos puntos de España.

Para poder tranquilamente a la montaña ahora con el frío hay que ir bien equipado, es necesario que la ropa que se lleve en la maleta cumpla todas las condiciones para garantizar un estado óptimo, debe ser resistente al agua, impermeable, calentita y si ya se le suma un bonito diseño, es el remate perfecto para lucir palmito en la estación de esquí.

Estas son algunas de la prendas destacadas de esta nueva colección de Zara ski.

Mono para esquiar

En la web de Zara se encuentra este mono en tono blanco que tiene un precio de 99,95 euros. Se trata de una prenda con tejido impermeable hasta 20.000mm de columna de agua, con triple capa que combina un recubrimiento exterior con una membrana que impide la penetración de agua y aire, proporcionando a su vez una alta transpirabilidad. Bajo acampanado ajustable con cremallera y dobladillo trasero más largo que el delantero para acomodar las botas de ski.

Gafas de ventisca antivaho

Cuando se está practicando cualquiera de los deportes de nieve es súper importante proteger la vista ya que con el reflejo del sol en la nieve puede dañar los ojos. Por eso es imprescindible usar de estas gafas para poder hacer esquí, snowboard o cualquier otro deporte en las alturas. Gafas de montura ligera para esquí y snowboard. Diseño de vista panorámica con lente cilíndrica. Protección 100% UV 400 y tratamiento anti-vaho. Tienen un precio de 49,95 euros.

Botín water resistant

Uno de los básicos necesarios para poder practicar deporte en la montaña ahora en invierno es un buen calzado, eso es lo indispensable para poder tener una jornada sin ningún tipo de incidentes. Por este motivo, se necesita que el calzado tenga las condiciones óptimas para este tipo de ambiente y estos botines de Zara lo consigue y además hay variedad de colores entre los que elegir. Tienen un precio de 69,95 euros.

Plumífero de Zara

En la nieve hay tantos looks posibles, como personas disfrutando de ella, de manera que Zara ha pensado en todos y ha sacado varios plumíferos que aparcarán el frío de todos los deportistas que suban a disfrutar de los días esquiando o haciendo snowboard. Este plumífero está confeccionado con relleno 85% plumón y 15% pluma con 750 de capacidad de aislamiento calorífico, permitiendo confort térmico en temperaturas de hasta -20º grados practicando snowboard/esquí. Tiene un precio de 149 euros.