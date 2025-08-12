Del aceite de coco al de jojoba: estos son los mejores aliados para hidratar el pelo en verano, según los expertos en salud capilar

Lucir una melena sana y cuidada es el sueño de muchas mujeres. Sin embargo, esto no siempre es fácil de conseguir, especialmente en la temporada de verano, cuando el calor y la continua exposición solar deshidratan la fibra capilar. En este sentido, es inevitable recurrir a ciertos productos para potenciar su belleza natural durante los meses más cálidos del año. Ahora bien, ¿cuáles son los mejores? ¿Qué recomiendan los expertos?

En primer lugar, hay que tener en cuenta cómo afecta la temporada estival a la salud del cabello. Desde el Hospital Capilar advierten de que "factores como el cloro de las piscinas o la sal del mar" empeoran el estado de la melena; así como también "el abuso de las coletas y peinados tirantes con la llegada del calor" o el inevitable aumento en la frecuencia de los lavados, después de ir a la playa o a la piscina.

Por este motivo, conviene utilizar mascarillas nutritivas y otros productos que potencien su hidratación, como pueden ser los aceites naturales. Hablamos de ese truco que ya se empleaba en la época de nuestras abuelas y que, hoy en día, continúa siendo una de las mejores alternativas para mantener una melena sana, brillante y bien cuidada durante todo el año.

Del aceite de coco al de oliva: hidratar el pelo de manera natural

El cloro y la exposición solar pueden causar una caída de pelo estacional más abundante. / pexels

La doctora María del Carmen Soto sostiene que los aceites "son buenos para la hidratación del pelo". No obstante, también contribuyen a mejorar su textura. En sus palabras, "solo hay que dejarlos actuar durante 30 minutos y, posteriormente, deben aclararse con agua tibia". Partiendo de la recomendación de la experta en cirugía capilar, hacemos un repaso por algunos de los aceites más beneficiosos para la salud de nuestro cabello, desde el aceite de coco hasta el de jojoba.

Aceite de coco

Aceite de coco / Temu

Se trata de uno de los aceites para el pelo por excelencia. Natural y con numerosas propiedades, "es rico en ácidos grados esenciales, vitaminas y antioxidantes que ayudan a nutrir y fortalecer el cabello", informan desde Mundorganic. "Además, es excelente para combatir la caspa y prevenir su rotura". Por este motivo, se convierte en una de las mejores alternativas para los meses de verano.

En la misma línea, es un gran suavizante que cuenta también con propiedades antibacterianas y antifúngicas, ideales para la buena salud capilar. "El aceite de coco combate la reducción de las propiedades estructurales del pelo, como la queratina, que son esenciales para la reparación de los tejidos y el correcto funcionamiento celular", prosiguen desde Laboratorios Phergal.

Aceite de ricino

Aceite de ricino prensado en frío / Amazon

Además de favorecer la hidratación, el aceite de ricino es especialmente bueno para mejorar el crecimiento del cabello. Su rica fuente de nutrientes y ácidos grasos "le proporcionan fuerza a los folículos pilosos", observan desde el blog de Dr.Vegan. Por ello, se emplea en una gran cantidad de tratamientos cosméticos.

En el mercado actual, existen dos tipos de aceite de ricino disponibles: el normal y el negro jamaicano. Aunque los dos son eficaces, muchas personas eligen el segundo al considerar que aporta más beneficios. No obstante, este espacio online dedicado a la alimentación y el estilo de vida aconseja optar "por aceite de ricino prensado en frío y sin hexano, que conserva mejor las propiedades".

Aceite de argán

El aceite de argán es ideal para reparar el cabello dañado / M. G.

Para evitar la rotura del cabello, el aceite de argán es casi un imprescindible. "Usado con regularidad, ayuda a sellar las cutículas del cabello y a retener la humedad, haciendo que el cabello dañado luzca más sano, brillante y suave", explica Garnier. En este sentido, hidrata, aumenta la elasticidad de la melena y la protege de los rayos ultravioleta.

Procedente de Marruecos, se convierte así en un indispensable para disfrutar del verano y preservar a su vez una buena salud capilar, ya que es adecuado para tratar problemas habituales como el encrespamiento, la sequedad e incluso la caída del cabello. Por ese motivo, numerosas firmas integran este aceite vegetal a la hora de elaborar diversos tratamientos de belleza, tanto para el cuidado de la piel como del pelo.

Aceite de oliva

Una buena hidratación capilar es clave para contrarrestar los efectos del cloro e verano / pexels

Entre los más tradicionales, se encuentra el aceite de oliva. De acuerdo con la explicación de María del Carmen Soto, "es especialmente bueno, si tu cabello está seco o dañado, ya que su función hidratante lo suaviza". Se trata de una gran alternativa para hidratar el cuero cabelludo, reparar las puntas abiertas y regenerar la fuerza y vitalidad de la melena. Todo ello, gracias a la presencia de componentes como la vitamina E, K y A; estas dos últimas, en menor medida.

Aceite de jojoba

Aceite puro de jojoba / Primor

Finalmente, el aceite de jojoba es otro de esos básicos perfectos para mejorar la apariencia general del cabello. Este aceite es rico en antioxidantes como el tocoferol (Vitamina E), que ayuda a prevenir los efectos de los radicales libres; y no solo eso: también permite una gran hidratación, regula la producción de sebo, previene la caída capilar, combate la caspa, restaura el brillo natural y favorece la elasticidad y fortaleza del pelo.