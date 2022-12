Aitana tiene el remedio para las rupturas: un long bob con flequillo de infarto.

Decía Coco Chanel que cuando una mujer se corta el pelo es que su vida está a punto de cambiar y eso es lo que le ha ocurrido a Aitana. La cantante, que llevaba cuatro años con Miguel Bernardeu, acaba de enfrentarse una ruptura y, al igual que el resto de mortales, también ha optado por cortar por lo sano y apostar por un cambio de look radical.

El mejor remedio para las rupturas, el de pasar por la peluquería y experimentar con nuestra melena, es algo que ha calado hondo en Aitana, que siempre se ha caracterizado por lucir una espectacular (y envidiada) melena y que ahora se atreve con uno de los cortes de pelo más en tendencia de 2023. No, no hablamos del carré con capas invisibles, que seguro que le habría quedado ideal, el corte de pelo con el que Aitana le pone remedio a las rupturas no es otro que el clásico long bob con flequillo, que en ella adquiere un punto actual muy favorecedor.

Estábamos acostumbradas a verla experimentar con el color. Su melena castaña ha adoptado un cariz más claro con algunas de las mechas más en tendencia (las honey piece le sentaban de miedo) y también se ha vuelto muy oscura con tonos azabache, pero nunca la habíamos visto como ahora. Puede que Aitana llevase pensando apostar por este nuevo look de infarto desde hace tiempo (la de veces que vamos a la peluquería y nunca nos atrevemos), pero ha sido ahora que se enfrenta a una nueva etapa cuando se ha decidido a dar el paso y el resultado no puede ser más espectacular.

Un corte de pelo siempre es una buena forma de cerrar o empezar etapas, de subirnos la autoestima, de empoderarnos o de revelarnos, por eso el long bob de Aitana nos parece el mejor de los remedios para las rupturas. No hay sensación más liberadora que la de acudir al salón de belleza con una melena XXL y sentir cómo el peluquero la corta a la altura de la clavícula. Estamos seguras de que Aitana se ha despedido de su melena con esa sensación de vértigo y tenemos claro que está encantada con el resultado porque no le puede quedar mejor este long bob por el que ha apostado. Fiel a su flequillo, la cantante le da un toque muy juvenil a este corte de pelo que hemos visto en otras ocasiones mucho más pulido. El secreto está en el flequillo y un los dos mechones desfilados que enmarcan el rostro de la cantante.

Así se consigue el long bob con flequillo de Aitana

Llevamos varias temporadas anunciándolo: las melenas XXL han pasado a mejor vida. Sí, son espectaculares, pero ya no se llevan. Ahora las tendencias capilares determinan que las melenitas mini son la auténtica revolución y sucumbir a ellas es algo que ocurre tarde o temprano. Nunca habríamos imaginado que Aitana se despediría de su melena, pero el resultado nos encanta.

Corte atemporal donde los haya, el long bob de Aitana es apto para la mayoría de rostros. Sólo hay que jugar con el largo en función de nuestras facciones. Un poco más corto si buscamos dulcificarlas, un pco más largo si queremos justo lo contrario.

En el caso de Aitana, su long bob cae justo a la altura de la clavícula, haciendo que su rostro mantenga unas proporciones perfectas. Ella le da un punto muy juvenil y millennial apostando por mantener su flequillo y enmarcando el rostro con dos mechones desfilados. Un corte de pelo de diez como remedio a una ruptura o a cualquier otra cosa que te tenga un poco de bajón.