ALERTA BEAUTY: Mercadona tiene la colección de makeup más glow, eléctrica y mágica

A Mercadona no le hace falta la broma de la piña para causar revuelo. Cientos de perfiles en redes sociales publican todas las semanas las novedades del supermercado. En ese radar, hemos dado con la nueva colección de maquillaje Universe de Deliplus, inspirada en uno de nuestros temas favoritos: las constelaciones y el cosmos. Favoritísimo si eres de las que lee nuestro Horóscopo del día, la semana y el mes (o si necesita saber la carta astral de su crush, pero ese ya es otro tema). Ah, claro, y si te gusta todo lo relacionado al mundo beauty.

Universe ha llegado para darnos la magia del firmamento, con productos cargados de "brilli brilli" que causan un efecto glow instantáneo. Animan cualquier look, hasta el más sobrio y aburrido, y lo convierten en glamuroso y festivo con su "toque celestial". A precios accesibles, es el momento de pasear por Mercadona si todavía no has dado con tu paleta de sombras para el puente de Todos los Santos. Además, no te arrepentirás, porque podrás darle uso muy pronto (y tiene tonos muy favorecedores). Los eventos de la temporada te esperan, y la Navidad no está tan lejos como crees. Encontrarás productos como sombras, iluminadores, brillo de labios o máscara de pestañas. ¿Estás preparada para tocar el cielo?

Tres pasos para una mirada eléctrica

Empezamos por la paleta de sombras de ojos de la nueva colección Universe de Mercadona. Doce sombras con acabados únicos, desde mates hasta satinados ,que te harán deslumbrar. Es muy versátil: contiene tonos nudes que podrás lucir en tu día a día con maquillajes mucho más soft, en contraste con otros mucho más coloridos y brillantes para tus mejores fiestas. De textura suave, las sombras se aplican con bastante facilidad y convertirán tus ojos "en una obra de arte celestial". Su precio es 7,50 euros, tiene un tamaño muy cómodo para llevarla de viaje y será un imprescindible en tu neceser de maquillaje.

Vamos con el segundo paso, el eyeliner fluido de acabado brillante Pearly Eyeliner. Este producto es en realidad opcional, no todo el mundo se lo aplica, aunque aporta muchísima fuerza a la mirada. No obstante, requiere de un buen pulso y mucha precisión para delinear el ojo correctamente. Pearly Eyeliner facilita esta tarea con su fino pincel y su contenido fluido por tan solo 4 euros. Con una fórmula iridiscente, es elegante, glamuroso y está disponible en dos colores: Nº01 Plata y Nº02 Azul Universe.

El último paso, que sí consideramos esencial para un buen acabado en la mirada, es la máscara de pestañas. En este caso, el modelo Laminated, con efecto laminado y curva extrema. De color negro, alarga y define las pestañas con mucho volumen. El rizo, pronunciado y duradero, aportará mucha fuerza a tus ojos. Este artículo sale a 4 euros.

La nueva paleta de sombras de Mercadona con tonos mate y satinados / tienda.mercadona.es

Iluminador y brillo de labios para el efecto glow definitivo

El iluminador es otro de nuestros imprescindibles del maquillaje. Lo encontramos en dos versiones, en compacto y en gel. Empecemos por el compacto, es ideal para dar brillo natural a nuestro rostro con una fórmula fluida que se aplica muy fácilmente. En el tono Champagne Rosado, se presenta en un elegante envase con aplicador bomba. Nuestro consejo es aplicar de manera sutil este iluminador en las zonas que queramos resaltar. Por otro lado, el de tacto gel es de textura ligera y se difumina sin dificultad adaptándose a cualquier tono de piel. De acabado translúcido, crea un look fresco y radiante para una noche que, con este increíble makeup, se presenta espectacular. Ambos iluminadores salen a 6,50 euros.

El iluminador facial compacto de la colección Universe inspirada en el cosmos / tienda.mercadona.es

El toque glow definitivo es el brillo de labios de acabado brillante. La colección Universe nos permite vibrar muy alto y lucir radiantes en cualquier escenario posible. Por un precio de 4 euros, encontramos este brillo en tres tonos diferentes, vibrantes y atemporales: Nº01 Rosa, Nº02 Plata y Nº03 Bronce. Con una alta pigmentación, deja los labios muy jugosos y hará que nuestra sonrisa sea la auténtica protagonista.

Brillo de labios efecto gloss disponible en tres tonos de la colección Universe / tienda.mercadona.es

La nueva colección Universe ha llegado para quedarse esta temporada, con artículos brillantes y glamurosos que nos regalarán toda la magia del cosmos. Atrévete a deslumbrar y haz que todos tus looks sean divertidos.