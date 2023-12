A la hora de encontrar un look de Fin de Año no sólo hay que tener en cuenta las prendas que vamos a llevar. El maquillaje, el peinado y los complementos también son un factor clave a la hora de elevar a otro nivel los mejores looks de Fin de Año. Un maquillaje efecto glowy con un acabado cat eye o un make up efecto cara lavada en el que el protagonismo lo tengan unos labios jugosos pueden ser la combinación perfecta que necesitas en Fin de Año. Del mismo modo que unas ondas rotas, una coleta despeinada o una espectacular trenza pueden ser la guinda del pastel en el estilismo más sencillo.

Tanto si tienes planes interesantes como si vas a pasar el Fin de Año rodeada de familia, dejar el look al azar no es algo recomendable. Despedir 2023 y recibir 2024 con tus mejores galas es la mejor forma de reconectarte contigo misma. Por eso, te presentamos todas las claves para un look de Fin de Año perfecto, fácil de conseguir y muy elegante. ¿Preparada para triunfar?

Cómo conseguir un peinado perfecto

Partiendo de la base de que menos es más, cualquier peinado por el que quieras apostar en Fin de Año deberá ser sencillo. Estas son algunas de las propuestas más en tendencia.

Ondas suaves : Si tienes el cabello largo, puedes crear ondas sueltas usando una plancha, un rizador o incluso trenzas. Después de lavar tu cabello, puedes hacer unas pocas trenzas (mientras esté húmedo) y dejar que se sequen antes de soltarlas para obtener unas ondas naturales.

: Si tienes el cabello largo, puedes crear ondas sueltas usando una plancha, un rizador o incluso trenzas. Después de lavar tu cabello, puedes hacer unas pocas trenzas (mientras esté húmedo) y dejar que se sequen antes de soltarlas para obtener unas ondas naturales. Moño bajo elegante: Recoge tu cabello en una cola de caballo baja, luego retuerce el cabello alrededor de la banda elástica para formar un moño. Asegúralo con horquillas o un coletero decorativo.

Trenza lateral : Haz una trenza lateral simple comenzando desde un lado y llevándola hacia el otro lado de tu cabeza. Asegúrala con una banda elástica pequeña o una bonita horquilla.

: Haz una trenza lateral simple comenzando desde un lado y llevándola hacia el otro lado de tu cabeza. Asegúrala con una banda elástica pequeña o una bonita horquilla. Semi-recogido con mechones sueltos : Separa algunos mechones de cabello en la parte delantera y llévalos hacia atrás, asegurándolos con horquillas. Esto le dará un toque elegante a tu look sin necesidad de mucho esfuerzo.

: Separa algunos mechones de cabello en la parte delantera y llévalos hacia atrás, asegurándolos con horquillas. Esto le dará un toque elegante a tu look sin necesidad de mucho esfuerzo. Coleta elegante: Dale un toque especial a una coleta clásica agregando un lazo o un accesorio brillante. También puedes dividir el cabello en secciones y envolverlas alrededor de la banda elástica para ocultarla.

El maquillaje de Fin de Año perfecto paso a paso

No sólo el peinado es clave a la hora de conseguir un look de Fin de Año perfecto, el maquillaje debe estar en consonancia con el estilismo. Sigue esta pequeña guía y consigue el maquillaje más espectacular de Nochevieja.