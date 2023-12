Diez looks de Fin de Año perfectos de última hora que puedes comprar a buen precio en Zara, Mango y Primark.

La noche de Fin de Año está a la vuelta de la esquina y toca pensar en ese look perfecto con el que recibir 2024. Las tendencias para estas fechas dejan claro que las lentejuelas y lazos serán los principales protagonistas, pero también ese espectacular vestido rojo que acapara todas las miradas o los clásicos vestidos negros fáciles de combinar y muy elegantes.

A pesar de que sabemos que es Fin de Año con mucha antelación y que tenemos tiempo más que suficiente para pensar el look, hay veces que nos surge un plan de última hora y nos toca improvisar el estilismo a marchas forzadas. En ese sentido, Zara, Mango y Primark cuentan entre sus propuestas con varios looks de Fin de Año perfectos de última hora que puede comprar a buen precio y con el que solucionar la falta de inspiración navideña. ¿Preparada para descubir los diez looks de Fin de Año perfectos?

Un vestido rojo de Zara

A pesar de ser un vestidazo, si el color rojo no termina de convencerte del todo, debes saber que este vestido de Zara también está disponible en negro y en gris. La opción segura es el color negro, pero también puedes jugar con el gris y crear contrastes con las combinaciones. Su precio es de 19,95 euros, por lo que el desembolso económico no le dolerá tanto a tu bolsillo.

(Ref. 5644/851)

Unas bermudas de lentejuelas de Zara

Disponibles desde la tala XS hasta la XL, las bermudas de lentejuelas de Zara se presenta con el tiro bastante alto y en versión muy cortita. Las lentejuelas de la prenda están presentes tanto en la parte anterior como en la posterior y se presentan en un favorecedor y versátil tono plateado. Tienen un precio de 69,95 euros (Ref. 5770/233).

Un vestido de malla de Primark

De malla, con estampado de flores y dos aperturas en los laterales, el vestido de malla de Primark se presenta con el cuello a la caja y tiene un toque muy estiloso, ideal para un look de Fin de Año. De la colección de Rita Ora, lo mejor de todo es que sólo vale 20 euros (Ref# 991086718804).

Un vestido con hombreras de Mango

En un favorecedor tono claro, este vestido de lentejuelas se presenta en una versión muy ceñida y cortita, ideal para la noche de Fin e Año. El toque de las hombres le da un punto ochentero que nos encanta.

Unos pantalones de lentejuelas de Primark

Con un precio de 26,00 euros, los pantalones de lentejuelas de Primark se presentan con el tiro bastante alto (para que resulten de lo más favorecedores) y tienen el corte recto y un poco ancho (para que con ellos consigas el efecto piernas infinitas). Con lentejuelas de color negro, estos pantalones de Primark tienen tantas combinaciones como se te puedan ocurrir. Con una blusa satinada en blanco o en negro, con un top, con un lencero e incluso con un jersey de cuello alto si buscas un poquito de informalidad, cualquier prenda combina con ellos y con ellos tendrás el look más inspirador de toda la Navidad.

(Ref# 991086729804)

Un total look de lentejuelas de Zara

¿Hay algo más de Fin de Año que unas lentejuelas? Probablemente no. Así que si lo que buscas es un aire diferente con tu look, deja a un lado los clásicos vestidos de lentejuelas y pásate mejor a la original blusa. En este caso, también están disponibles los pantalones a juego (ref. 8351/235).

Un vestido negro y asimétrico de Zara

Ajustado y muy favorecedor, este vestido negro con un sencillo diseño puedes llevarlo para una salida de Navidad con amigas. Cálzate unas buenas botas y tira de maquillaje intenso para tener un look de lo más rompedor. Puedes llevar unas botas track si lo que buscas es un look más relajado o colocarte unas botas altas para darle un toque más chic.

Un vestido de lentejuelas de Zara

Su cuello es a la caja, la manga es larga y por toda la prenda discurren lentejuelas en forma de lágrima que le dan un toque muy sofisticado a la prenda. Ideal para marcarte el lookazo de Fin de Año más irresistible, el vestido de lentejuelas de Zara ya cuenta con bastantes admiradoras que, al igual que nosotras, lo acaban de descubrir y mueren del amor por él. De ahí que, en alguna de las tallas, haya empezado agotarse. Su precio es de 39,95 euros (ref. 8741/271)

Una blusa con lazada y bermudas de Zara

Ideal para un look de inspiración romántica, esta blusa de Zara te dará mucho juego tanto en tu look de Fin de Año como en los posibles estilismos por los que te decantes pasadas las fiestas (ref. 2216/862).

Un vestido con transparencias de Zara

Llévalo con unas medias negras que no sean tupidas y unos stilettos, serás la reina de la Navidad y tendrás, sin duda, el mejor de los looks. Recógete el pelo para que no pase desapercibido ningún detalle del vestido.

Un vestido de perlas de Zara

Muy ajustado al cuerpo, el vestido de Zara presenta el cuello a la caja y un largo midi. Hasta ahí podría ser un vestido negro más, pero este diseño cuenta con un elemento sorpresa que hace que la prenda suba de categoría de manera inmediata. Se trata de unas incrustaciones en perla por toda la prenda que simulan la silueta femenina, algo que resulta tremendamente favorecedor. Además, el tejido se presenta en terciopelo, el favorito de las que más saben de estilo y uno de los más elegantes para Fin de Año. El vestido negro de perlas de Zara tiene un precio de 49,95 euros y está disponible desde la XS hasta la XXL (Ref 2731/327).