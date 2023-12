5 vestidos negros y elegantes de Zara para un look sobresaliente en Navidad.

Hay una ley no escrita que afirma que los looks de Navidad tienen que tener un vestido negro como protagonista. Da igual si el vestido es de perlas o de lentejuelas, tiene que ser negro. Tampoco es relevante que las blusas elegantes se hayan convertido en la alternativa perfecta a los vestidos negros, estos siguen siendo un éxito asegurado cada Navidad. Con diferentes largos y cortes y en diversos diseños, hemos encontrado en Zara 5 vestidos negros y elegantes para un look sobresaliente en Navidad que no vas a querer dejar escapar.

Con un precio bastante asequible (ninguno de ellos supera los 40 euros) estos vestidos negros combinan con todo y son la opción perfecta si quieres presumir de un look sobresaliente esta Navidad. Lo bueno, además, es que como presnetan un diseño tan sencillo podrás llevarlos en otros contextos que no sean navideños.

Con escote asimétrico y muy cortito

Ajustado y muy favorecedor, este vestido negro con un sencillo diseño puedes llevarlo para una salida de Navidad con amigas. Cálzate unas buenas botas y tira de maquillaje intenso para tener un look de lo más rompedor. Puedes llevar unas botas track si lo que buscas es un look más relajado o colocarte unas botas altas para darle un toque más chic.

Con falda plisada y mucho vuelo

Una opción cómoda y relajada para un look de Navidad en el que el protagonismo se lo quieras ceder a los complementos. Es un diseño muy sencillo, pero con un toque bastante sofisticado que puede subir de nivel si lo combinas con un collar o unos pendientes llamativos o juegas, como hace la modelo, con un brazalete por encima de la manga.

Con detalles en los laterales

En la sencillez está el buen gusto, pero hay veces en las que es necesario algún pequeño detalle que haga destacar una prenda. Este diseño, bastante sencillo y fácil de combinar, presenta unos detalles en los laterales que le dan un punto muy rockero. Puedes seguir esa línea y combinarlo con unas botas un poco grunge o subirte a unos tacones, pintarte los labios en un intenso borgoña y a triunfar en Navidad.

Suelto, con escotazo y cortito

No todos los vestidos negros de Navidad tienen que ser tan ceñidos. De hecho, hay opciones realmente interesantes que se presentan en una versión un poco más fluida. Esta opción, además de ser muy favorecedora, también resulta de lo más cómoda. Combínalo con unas botas altas de caña ancha.

Con transparencias

Llévalo con unas medias negras que no sean tupidas y unos stilettos, serás la reina de la Navidad y tendrás, sin duda, el mejor de los looks. Recógete el pelo para que no pase desapercibido ningún detalle del vestido.