5 vestidos de lentejuelas de Mango por menos de 40 euros para brillar en Navidad.

Brillar en Navidad y hacerlo a un precio asequible es una de las premisas de las que la mayoría de las mujeres partimos a la hora de dar con el look perfecto. Teniendo en cuenta que las tendencias navideñas siempre pasan por apostar por lentejuelas y brillibrilli, encontrar el look perfecto no se hace tan complicado. A la hora de buscar un look de Navidad con un precio asequible, muchas mujeres prefieren renunciar a los vestidos y apostar por las blusas elegantes, pero nada como un vestido con incrustaciones para un look rompedor.

En ese sentido, los vestidos de lentejuelas de Mango se han convertido en la opción perfecta para las que quieren brillar esta Navidad y, además, quieren hacerlo a un precio bastante asequible. Pensados para diferentes estilos y contextos, estos son los 5 vestidos de lentejuelas de Mango por menos de 40 euros para brillas en Navidad. Con hombreras, cortos, largos, de colores originales o en el clásico negro, estos vestidos de lentejuelas son el toque especial que necesitas para que tu look de Navidad no pase desapercibido.

Eso sí, a la hora de combinarlos recomendamos no pecar de excesivas, ya que las lentejuelas son llamativas de por sí y recargar demasiado el estilismo puede hacernos traspasar la delgada línea que separa lo glamuroso y elegante de lo hortera y desastroso.

En un favorecedor morado

No todos los vestidos de lentejuelas de Navidad tienen que ser en el convencional negro, también se puede jugar con otras tonalidades y tener looks mucho más atrevidos.

Combinación de terciopelo

La apuesta de las más clásicas y con las que garantizarse el éxito. Esta versión de terciopelo tiene unos detalles en strass que le dan ese punto más glamuroso que tienen las lentejuelas.

Con hombreras

En un favorecedor tono claro, este vestido de lentejuelas se presenta en una versión muy ceñida y cortita, ideal para la noche de Fin e Año. El toque de las hombres le da un punto ochentero que nos encanta.

La versión galáctica

Si esta temporada los tonos metalizados son tendencia, por qué no iban a fusionarse con las lentejuelas. Esta propuesta de Mango resulta de lo más futurista e innovadora.

Largo y de mangas cortas

La propuesta más informal de toda y quizás la más sencilla de combinar. Con un largo que sobrepasa las rodillas y las mangas cortas, este vestido de lentejuelas de Mango es una buena opción para las que buscan un look más alternativo y con personalidad esta Navidad.