Ya estamos en Navidad y toca buscar los mejores looks con los que acudir a comidas, cenas y toda clase de eventos que tengamos de aquí a enero. Podemos optar por un siempre elegante y socorrido vestido negro de perlas, dejarnos seducir por el conjunto de Rocío Osorno o podemos bichear por las 10 tiendas de Sevilla en las que encontrar los mejores looks de Navidad a un precio razonable.

Todo un must entre las que más aben de estilo, estas tiendas de Sevilla disponen de gran variedad de conjuntos y looks especiales para Navidad. Tan especiales son, que no hará falta que fiches el abrigo blanco que respira lujo silencioso porque ya lo harás tu sola con tu estilismo. Ubicadas en diferentes puntos de la ciudad, estas tiendas, además de contar con los mejores looks de Navidad, también disponen de precios asequibles y razonables con lo que fichar el conjunto de Navidad no se hace tan costoso.

Garbo

En su cuenta de Instagram comparten de manera diaria todas las novedades, que puedes adquirir en su tienda de Los Remedios (C/ Virgen de Loreto, 23) o en Mairena del Aljarafe (C/ Campo Alegre esquina con Avd. de San Juan). Todas las tendencias las encuentras en sus percheros y si tienes un evento importante ahora en Navidad no dudan en recomendarte propuestas de looks diferentes a lo que hayas podido ver. No te pierdas la nueva tienda exclusiva de joyitas y complementos para rematar tu look navideño.

El Ropero

El Ropero es una tienda súper coqueta en la que puedes encontrar de todo. Desde el vestido más ideal con el que marcarte el lookazo de Navidad, al traje de chaqueta con el que triunfar en un evento importante a las blusitas más ideales y básicas para el día a día. Además de los looks más increíbles, también tienen todo tipo de complementos. Todo a un precio muy económico y con la posibilidad de realizar envíos a toda España.

Pijichic

Como el resto de tiendas, en Pijichic no dudan en compartir todas sus novedades en redes sociales, donde se observan vestidos de invitada, complementos para todo tipo de eventos y prendas para estilismos del día a día que se salgan de lo habitual. Han abierto nueva tienda y ahora puedes encontrar dos establecimientos, uno en la calle Asunción y otro en la calle Virgen de la Victoria, ambas en Los Remedios.

Doblece Store

Ubicada en Nervión (C/ Manuel Casana, 4), esta tienda se ha convertido en la favorita de las sevillanas más jóvenes. Diseños súper actuales y para todo tipo de eventos cuelgan en sus pecheros, aunque sus seguidoras se enamoran de ellos nada más verlos en Instagram. Diseños económicos y complementos súper originales hacen que Doblece Store sea un must para las sevillanas, sobre todo ahora en Navidad.

The Nook Store

Su estampados, sus diseños y la calidad de sus tejidos han convertido a The Nook Store en una de las tiendas preferidas de las sevillanas. Su apuesta firme son los tejidos, que se adaptan a diferentes diseños en función de las necesidades. Su complementos y la decoración para el hogar merecen una mención especial. Si quieres marcarte un look más especial en Navidad, es tu tienda.

El armario de Paola

Desde vestidos metalizados y con brillibrili con los que tener el mejor look de Navidad maximalista los trajes de chaqueta más en tendencia de la temporada. Además de bolso, collares y complementos con lo que subir de nivel cualquiera que sea tu look. En su cuenta de Instagram suben de forma diaria todas las novedades y resulta casi imposible no enamorarte de ellas.

Península Vintage Clothing

Para las amantes de lo vintage y las defensoras de la moda sostenible. Tienen de todo, jerséis con brillibrilli, pantalones y faldas ochenteros, pañuelos, blusas maximalistas, kimonos, bolsos… e incluso sus propias tote bags con mensajes que invitan a unirte a la moda sostenible. Tienen tienda también en Málaga y hacen envíos a toda España.

Piel de Mariposa

Para amantes de lo vintage, pero también para las que apuestan por la moda solidaria. Ubicada en la calle Feria, 145, y en la calle Pagés del Corro, 149, esta tienda consigue unir la sostenibilidad con la solidaridad, ya que todos los beneficios que recaudan con la venta de prendas de segunda mano va dirigido a apoyar la Asociación Debra-Piel de Mariposa. ¿Quién sabe si encontrarás allí tu vestido de Fin de Año y con ello estarás contribuyendo a una buena causa?

Mariquita Trasquilá

Un clásico entre los clásicos que ya descubrieron las invitadas con más estilo. En sus percheros puedes encontrar propuestas de looks para tu día a día, aunque lo más característico son sus diseños de invitada, que puedes adaptar para tus looks de Navidad. Con una línea más low cost (ideal si tienes muchas bodas o poco presupuesto), Mariquita Trasquilá tiene diseños propios ideales y que te convierten en la invitada con más estilo.

Soho Zahara

Ubicada en la calle Rosario, esta tienda llegó a Sevilla casi por petición popular. Sus propuestas de looks son irresistibles, tanto para el día a día como para los eventos de Navidad. Tiene un punto bohemio y entre sus percheros y estanterías también puedes encontrar regalitos de Navidad.