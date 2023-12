El conjunto de perlas de Rocío Osorno es el mejor look de Navidad de todos los tiempos.

Ya es Navidad y no lo sabemos porque todo esté decorado con motivos navideños. Ya es Navidad porque todas estamos como locas buscando el look perfecto para los eventos de estas fiestas. Rocío Osorno es una de ellas, aunque más que buscarlo, lo que la influencer está haciendo es proponiendo al resto de las mortales los mejores estilismos para cenas, comidas y eventos importantes de la Navidad. Al igual que Vicky Martín Berrocal, Rocío Osorno también es amante del lujo silencioso y lo demuestra a través de un conjunto de perlas, que es el mejor look de Navidad de todos los tiempos.

Firmado por Zara, este conjunto la gana veinte a cero a los vestidos negros y a cualquier otra propuesta de estilo para un look de Navidad porque tiene todos los ingredientes para triunfar. El blanco, aunque en invierno sea difícil de combinar, es la prueba máxima de elegancia y sofisticación, una oda a lujo silencioso que destaca por la ausencia de colores. La neutralidad del look de Rocío Osorno es la clave para convertirlo en la mejor opción para Navidad, sobre todo si lo combinamos de manera sutil y no le añadimos barroquismo al conjunto. Unas botas altas de color negro, un abrigo largo y entallado de color negro y poco más dan como resultado el mejor look de la Navidad, palabra de Rocío Osorno.

Así es el conjunto de perlas de Rocío Osorno 'made in' Zara

Firmado por Zara, este conjunto de perlas ha sido el primero escogido por Rocío Osorno para celebrar el finde largo, como la sevillana denomina el reciente puente de diciembre. La influencer se ha decantado por ste conjunto de perlas de color blanco y con él se ha marcado el mejor look de Navidad de todos los tiempos. mucho se habla del negro como color protagonista de los estilismos navideños, pero tonalidades claras como el blanco, son las que verdaderamente le dan el toque sofisticado este tipo de looks.

En el caso de la propuesta de Rocío Osorno, ella combina su conjunto con unas botas altas de color negro y una bolso de diseño similar al del conjunto. El contraste con las botas negras nos encanta, pero el bolso nos parece demasiado excesivo para un look en el que las perlas ya son protagonistas. Mejor un bolso mini, pero a juego con las botas.

Así es el conjunto de perlas de Zara

Compuesto por un jersey y una minifalda, el conjunto se presenta en color blanco y cuenta con unas discretas aplicaciones en forma de perlas en los bajos de ambas prendas. Bastante sencillo, pero muy en tendencia, este conjunto tiene un precio de 39,95 euros, en el caso del jersey (Ref:2142/249), y 39,95 en el caso de la fada (Ref:2142/232).