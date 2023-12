De lentejuelas y con lazos, así es la chaqueta de Navidad favorita de las influencers.

Cada Navidad es única y, por eso, los looks que escogemos para tan señaladas fechas son tan especiales. Entre las propuestas de las firmas y las ideas que lanzan nuestras influencers favoritas ya nos hacemos más o menos una idea de lo que va a arrasar esta Navidad y no, no sólo se llevan los vestidos negros. Tampoco el vestido rojo es la única alternativa a los clásicos de Navidad y de eso las influencers saben un rato. Si has estado pendiente a las redes sociales, te habrás dado cuenta que estos días hay una prenda que destaca por encima de todas. Se trata de una chaqueta de lentejuelas con lazos que ha conquistado el corazón de influencers como Pipa Porras, Carlota Huelva, Bearuma o Inés Lacart, entre otras. Un gran descubrimiento al alcance de cualquiera porque está disponible en una de las tiendas favoritas de las sevillanas para un look alternativo en Navidad: El armario de Paola.

Con mucha personalidad y estilo propio, esta chaqueta tiene el don de combinar con un look informal y darle un toque glamuroso, pero también de rematar el estilismo más sofisticado. Es perfecta para llevarla a esa comida de amigas en la que no sabes que ponerte o para marcarte el lookazo definitivo de esta Nochebuena y ser la envidia de toda tu familia. Te contamos cómo la puedes combinar y, lo más importante, dónde puedes hacerte con la chaqueta de lentejuelas y lazos favorita de las influencers.

Así es la chaqueta de lentejuelas y lazos para Navidad

No llega a ser cropped, pero es algo más cortita de lo que habitualmente suelen ser estas chaquetas. Ligeramente ajustada, la chaqueta presenta un cuello bajo, ideal para dejar al descubierto alguna cadenita. Aunque las lentejuelas destacan por encima de todo, el detalle que marca la diferencia en esta chaqueta son los enormes lazos de color negro que hacen las veces de botones y le dan un toque muy lady a la prenda. Debes saber que está disponible en dos tonalidades, en dorado y en plateado.

Dónde comprar la chaqueta de lentejuelas y lazos

Si te has enamorado de la chaqueta de lentejuelas y lazos, estás de enhorabuena, sabemos dónde puedes comprarla. Al igual que muchas de las prendas favoritas de las influencers, esta chaqueta de lentejuelas y lazos está disponible en El armario de Paola, una coqueta boutique ubicada en el barrio de Triana de Sevilla. Pero tranquila, no es necesario desplazarte hasta este rincón para hacerte con la tuya, ya que desde la firma hacen envíos a toda España.

Cómo combinar la chaqueta de lentejuelas y lazos

A la hora de combinar esta chaqueta recomendamos huir de los excesos. Menos siempre es más y, en este caso, la regla debe cumplirse para no restarle protagonismo a la prenda.

Con pantalones palazzo de color negro : Es la opción que primero se nos viene a la mente y quizás la más elegante. Evita llevar cinturón y colócate unos pendientes maximalistas que combinen con la chaqueta.

: Es la opción que primero se nos viene a la mente y quizás la más elegante. Evita llevar cinturón y colócate unos pendientes maximalistas que combinen con la chaqueta. Con una falda tableada de tiro alto : La opción más romántica. Si eres fan de los tacones, es el momento de sacar los más altos que tengas en el armario.

: La opción más romántica. Si eres fan de los tacones, es el momento de sacar los más altos que tengas en el armario. Con una falda lápiz : Una opción muy actual que podrás combinar con unas botas altas. Ondula tu pelo o apuesta por una coleta deshecha.

: Una opción muy actual que podrás combinar con unas botas altas. Ondula tu pelo o apuesta por una coleta deshecha. Con bermudas acampanadas: La propuesta más juvenil y versátil. Puedes combinarla con zapatos de tacón o con unas botas de caña bastante alta. Apuesta por una coleta muy alta y colócate un lazo a juego con la chaqueta.

Otras opciones de chaqueta

Si eres fan de las lentejuelas, pero prefieres algo más discreto, la propuesta de Inés Lacart, también disponible en El armario de Paola, es perfecta para un look de Navidad.