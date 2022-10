Los maquillajes de Halloween más brutales para tener la inspiración que necesitas

No sabes cómo ni por qué, pero, de repente, te encuentras buscando un disfraz de Halloween para una fiesta de última hora que te ha surgido. Has pensado en algún disfraz sofisticado, con un maquillaje fácil de hacer, pero después de ver el rollo de los estilismos de tus amigas, te has venido arriba y quieres ese disfraz de Halloween brutal con el que dar miedo y pasar a la historia.

Con el tiempo un poco justo, no te ha dado lugar a plantearte muchos maquillajes, pero no hay nada que una buena búsqueda por internet no pueda solucionar.

Aunque estamos acostumbradas a usar el maquillaje en el día a día y se sabe que es una buena forma de experimentar con tu creatividad, algunas propuestas buscan dar un paso más allá en hacer del maquillaje un arte. Además, Halloween puede ser la ocasión perfecta para sorprender con un maquillaje de otro mundo, por lo que estas propuestas pueden servirte de inspiración.

El Alien de Nana Makeup

Desde Colombia, Nana Makeup muestra cómo se ha transformado en alienígena con mucha paciencia (el proceso duró más de 9 horas), mucho maquillaje y papel film y materiales especiales para maquillaje de efectos especiales para conseguir la forma de la cabeza y las modificaciones del rostro, todo un trabajo de artesanía.

Maquillaje de Halloween del monstruo marino de @makeuppbyruthie

Ruthie es una maquilladora que muestra su trabajo en Tiktok, plataforma en la que cuenta con más de 3 millones de seguidores. En su trabajo destaca por beber de temáticas de terror y en general lo tenebroso, como este maravilloso monstruo de inspiración marina.

Maquillaje de Halloween del dragón de 'La Casa del Dragón', de @om_makeup_artist

La canaria Noemí Pérez es una artista del bodypainting, en el que usa maquillaje para dibujar en su piel personajes de series y películas. En este caso, es capaz de recrear de una forma tan genial uno de los dragones de la familia Targaryen de 'La Casa del Dragón'.

Maquillaje de Halloween de ilusiones ópticas de Mimi Choi

Si tienes redes sociales y te gusta el maquillaje seguramente conozcas ya a Mimi Choi, la maquilladora que es capaz de crear impresionantes efectos ópticos en su rostro gracias al maquillaje. Desde parecer hecha con teselas que forman un mosaico, el rostro lleno de peces y animales marinos o estar hecha de porcelana, Choi tiene un gran repertorio de maquillajes que son, simplemente, impresionantes.

Maquillaje de Halloween del Capitán Cutler de 'Scooby-Doo', de Caykeface

El fantasma del Capitán Cutler es uno de los monstruos clásicos de la serie de 'Scooby-Doo', caracterizado por su traje de buz. Y es el personaje que le ha servido de inspiración para Caytee (@Caykeface en Instagram), que lo ha recreado como reto para este octubre. Además, en su página hay un tutorial de cómo lo hizo, aunque desafortunadamente solo está en inglés.