Mar Saura se convierte en la madrina de lujo para el evento beauty más top del verano

Madrid siempre es el epicentro de la moda y la belleza y, a pesar de que ciudades como Sevilla cada vez acogen eventos de mayor envergadura (hay que destacar el desfile de Dior y la XIX edición del Cosmetik Trip, entre otros), el ritmo frenético de la capital no lo tienen otras ciudades. De ahí que haya sido la ciudad escogida para celebrar la primera edición del CosmetikMarket, un encuentro entre influencers, amantes de la belleza y profesionales del sector que ha contado con Mar Saura como madrina de lujo.

Celebrado en el palacete de Fortuny Home Club, el CosmetikMarket no sólo ha contado con una madrina de excepción (que aprovechó la ocasión para presentar las novedades de su firma, Ocean), también ha servido de punto de encuentro entre algunas de las firmas de cosmética más novedosas, influencers, prescriptoras de moda y belleza y profesionales del sector. Un encuentro muy interesante en el que los asistentes pudieron acceder al universo beauty de una forma mucho más cercana e interctiva.

La modelo y empresaria Mar Saura amadrinó la primera edición del CosmetikMarket, un concepto que surge tras más de 20 ediciones de CosmetikTrip, el viaje de referencia de influencers de belleza y moda, ideado por Arantza González y Christian Ruge, responsables del premiado blog Cosmetik.

Mar Saura se mostró muy entusiasmada con la inauguración de esta fiesta de la belleza que nace con vocación de convertirse en una cita imprescindible en el sector beauty y un punto de encuentro de referencia entre profesionales y prescriptores de belleza. "Tengo una ilusión muy especial porque estoy en un stand con Ocean, que es mi marca de cosmética. Comenzamos hace tres años con seis productos y a día de hoy contamos con 17 referencias", explica la modelo.

Las firmas más top para el evento de belleza de la temporada

Durante el evento, los asistentes pudieron conocer las novedades de MAC Cosmetics y probarlas gracias a una maquilladora de la firma, que se encargó de retocar el look de las invitadas; Mavala, que presentaba su colección más veraniega de esmaltes con fórmulas veganas de larga duración; Hialucic, la marca española especializada en ácido hialurónico puro, que recientemente ha lanzado un bálsamo labial reparador y regenerador; VipSkin, la firma del laboratorio alicantino IDP, que conquistó con su alta cosmética profesional o Remington y sus imprescindibles herramientas de peinado que también pudieron probar con la ayuda y asesoramiento de sus peluqueros.

La rutina de belleza de Mar Saura

La propia Mar Saura fue la encargada de presentar su marca Ocean a prensa e influencers, demostrando así su implicación al 100% en este proyecto, que lanzó a la vez en España y México hace tres años. La conexión del mundo de la moda, la televisión y la belleza la llevó a embarcarse en esta aventura.

"Mi piel es muy sensible, muy reactiva y muy delicada, toda mi vida me he cuidado mucho la piel, desde los 15 años, influenciada por mi madre y he probado muchísimos productos", explica Mar, que hace hincapié en el gesto de belleza que considera más importante: "sin una buena limpieza, nada de lo que utilices va a funcionar", subraya.

Un evento para influencers, profesionales y amantes de la belleza

Por los stands de las diferentes marcas pasaron más de 200 personas entre prensa, influencers, profesionales de la belleza y público general. Tanto las marcas como los asistentes valoraron de manera muy positiva su participación en esta fiesta de la belleza. La influencer Irán Rodríguez (@iranrodrigz) ha destacado "el buen ambiente y la oportunidad de compartir con otras compañeras".

"Me ha gustado mucho descubrir algunas marcas, otras las conocí en los Cosmetik Trip en los que he participado (Bilbao y CosmetikCruise), es un evento para repetir”, apunta.

La actriz y diseñadora Rocío Miranda (@rociomirandamacias) por su parte, nunca había asistido a ningún evento de Cosmetik. "Me parece una buena idea para que las marcas se den a conocer al público más fácilmente" y señala a Hialucic y VipSkin como las firmas que no conodía y que más le han sorprendido.

La jornada terminó con una gran fiesta en el palacete de Fortuny Home Club, con buena música, mejor ambiente y la ginebra japonesa, Roku Gin, marca colaboradora del evento .

¿Qué es el CosmetikMarket?

Esta primera edición del CosmetikMarket surge como respuesta al éxito del #CosmetikTrip, una iniciativa viajera que da a conocer la oferta beauty de diferentes ciudades españolas a través de influencers que comparten sus descubrimientos en sus blogs y redes sociales, una experiencia más que consolidada con 22 ediciones, una de ellas a bordo de un crucero y una media de audiencia de 3 millones de personas.

¿Quién está detrás de CosmetikMarket?

Los organizadores son Arantza González y Christian Ruge, creadores del concepto #CosmetikTrip, así como del galardonado blog de belleza Cosmetik, que cuenta con premios como Mejor Blog de Belleza 2012 – Premio Bitácoras, Mejor Blog de Belleza 2015 – Premios 20Minutos y Blog de Belleza más influyente de habla hispana 2013 – 2015. A lo largo de su extensa andadura en el sector, también se han encargado de convertir los eventos beauty en toda una experiencia única y diferente.