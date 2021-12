Las influencers descubren el lado más 'beauty' de Sevilla en la XIX edición de CosmetikTrip

A Sevilla le han dedicado versos y todo tipo de alabanzas para ensalzar su belleza (Lo malo no es que los sevillanos piensen que tienen, la ciudad más bonita del mundo... lo peor es que puede que tengan hasta razón, ya lo dijo Antonio Gala), pero pocas veces la ciudad ha tenido la oportunidad de sacar su lado más beauty.

Ciudad elegida por CosmetikTrip para su XIX edición por segunda vez, Sevilla se ha convertido en el destino soñado para una docena de influencers que, a través de su propia visión de la ciudad, han dado a conocer ese lado beauty de la ciudad. Aunque no sólo la belleza ha estado presente en esta nueva edición de CosmetikTrip, la gastronomía y la moda han sido los otros pilares sobre los que se sustenta esta iniciativa creada por Arantza González y Christian Ruge y que ya es todo un evento de referencia en belleza, moda y lifestyle.

Mucho más que sus lugares emblemáticos (que son de obligada visita), Sevilla presenta una oferta de moda, belleza y gastronomía que las propias sevillanas desconocemos, por eso la experiencia CosmetikTrip resulta tan interesante para acercarse a la cara oculta de la ciudad. "Sevilla es una ciudad que tiene una oferta muy interesante y organizar actividades aquí resulta muy sencillo, todo el mundo está abierto a ello", explica Arantza González, responsable de Cosmetik, uno de los primeros blogs de moda y belleza, y organizadora, junto con Christian Ruge, de esta experiencia de viaje tan completa y original.

A través de presentaciones de productos de belleza y firmas de moda, comidas en restaurantes, shootings y experiencias made in Sevilla (como la relajante jornada que pasaron en Aire Ancient Baths), un grupo de doce influencers perfectamente guiados por Arantza y Christian han dado a conocer a través de sus redes sociales ese lado beauty de Sevilla tan poco explorado.

Un punto de encuentro entre 'influencers'

Como una especie de excursión de clase, el CosmteikTrip se presenta, además, como un punto de encuentro entre influencers y en el que comparten sus experiencias, vivencias y preocupaciones, además de llevar a cabo un intenso trabajo durante los tres días que dura la experiencia de viaje (en Sevilla han estado del 14 al 16 de diciembre). Acostumbradas a realizar un trabajo completamente diferente y de carácter mucho más individualista, la experiencia de CosmetikTrip es para ellas como esa excursión de clase en la que no volvías a casa hasta bien pasada la tarde.

"Muchas de ellas ni siquiera viven en la misma ciudad y sólo coinciden todas juntas cuando realizamos un CosmetikTrip. Después de 19 ediciones, ya son todas amigas, todas los somos. Aquí es donde te das cuenta de que no hay competencias entre las influencers, sino que son un grupo de amigas que se divierten trabajando juntas y que necesitan ese punto de encuentro", nos cuenta Aratnza González.

Algunas de las influencers que han participado en esta edición del CosmetikTrip jugaban en casa, como, como Helena Cueva, Araceli Vera y también su hija Arita. Aunque no por ello han dejado de sorprenderse con la experiencia. "Soy de Utrera, pero he venido mucho a Sevilla, y en este viaje he conocido lugares que no sabía que existían en la ciudad", nos cuenta Helena Cuevas, quien ya ha participado en cinco ediciones del CosmetikTrip y asegura "estar encantada con la experiencia tan enriquecedora".

A ellas se suman influncers de diferentes puntos de España, como Estíbaliz, Karen, Isabel, Gema, Arantza, Irene, Beatriz y Jess. Todas ellas miembros de una súper pandilla de influencers en la que demuestran que en la profesión no hay competencia y sí camaradería. "Es una experiencia muy enriquecedora, tanto en lo profesional como en lo personal porque coincides con personas que son como tú, que comparten tus inquietudes y con las que te sientes muy identificada", nos cuenta Estíbaliz. "Casi siempre participan las mismas influencers y eso hace que se creen unos vínculos muy estrechos, somos como una familia", añade Arantza.

Tres días descubriendo el lado más 'beauty' de Sevilla

Tras pasar por San Sebastián, Madrid, Barcelona, Tenerife, Lanzarote, Sancti Petri y Lisboa, el CosmetikTrip volvió a Sevilla para consagrar la ciudad como ese enclave con múltiples ofertas gastro, beauty y de moda aún por descubrir.

"La idea del CosmetikTip es dar a conocer ese tipo de ofertas en otras ciudades que no sean Madrid. Antes parecía que las presentaciones de firmas de moda y belleza estaban centralizadas y hay que darle la oportunidad a que se hagan en otras ciudades y con anfitriones locales", explica Arantza, quien reconoce estar encantada con la ciudad. "Sevilla es un enclave maravilloso que no ha dejado de sorprendernos, nos encantaría repetir un CosmetikTrip", comenta la responsable del blog Cosmetik.

Alojadas en el lujoso hotel Radisson Collection Sevilla, estas doce influencers han tenido la oportunidad de vivir una experiencia que aúna belleza, moda, relax y gastronomía, con un impacto en redes sociales de una audiencia de tres millones, casi nada. A través del hastag #CosmetikTrip, las influencers han ido dando a conocer su experiencia de viaje con todos sus seguidores, que no son pocos (entre todas suman más de dos millones).

Entras las presentaciones de las que han podido disfrutar en este CosmetikTrip, destacan las novedades de Philips, Alma Secret, Mïmare, Perfect Beauty, Facialderm e Iroha Nature, que formaron parte de la experiencia beauty del viaje. En el caso de la moda, las firmas Dolores Cortés, Munich y Guapayconestilo Shop encandilaron a las influencers. Aunque la experiencia relax de los tratamientos en los baños árabes AIRE Ancient Baths ha sido una de las más aclamadas.

La fusión gastronómica, todo un descubrimiento

Si por algo se caracteriza este viaje es por dar a conocer todas las ofertas de una ciudad. En el caso de la gastronomía, en Sevilla parecen estar las bases más que sentadas y, aunque crea el sevillano que en la cocina es todo sota, caballo y rey, experiencias como el CosmetikTrip nos descubren justo todo lo contrario.

Además de alojarse en uno de los hoteles más lujosos de la ciudad y conocer las mejores ofertas de belleza y moda, las influencers también se han acercado a la gastronomía más suculenta de la ciudad. Desde la cocina más tradicional a la más vanguardista, la oferta gastronómica de la ciudad es tan extensa que bien merece de un viaje de tres días para conocerla.

Así, las integrantes del CosmetikTrip pudieron disfrutar de la más selecta gastronomía local en diferentes restaurantes que van desde la cocina más tradicional hasta la más innovadora. El restaurante Casa Manolo León, Torres y García, Recoveco, La Quinta Brasería, Burro Canaglia y Miss Sushi fueron algunos de los restaurantes en los que las influencers participantes en esta edición del CosmetikTrip pudieron acercarse a la fusión gastronómica de la ciudad.

Una boda para doce novias

Así lo ve Ángel Oñoro, del estudio de fotografía Bretodó, quien se encarga junto a su equipo de documentar gráficamente todo el viaje. Acostumbrado a la fotografía de bodas, Oñoro reconoce vivir la experiencia como una forma muy divertida de aprendizaje. "Es una experiencia muy buena y positiva y nos lo pasamos muy bien, pero es una forma completamente distinta de trabajar. Cada iinfluencer tiene su propio estilo, su forma de posar, tienes que ir adaptándote a todas ellas; es como una boda para doce novias", explica Oñoro.

Junto a un equipo, Oñoro ha documentado gráficamente todo lo el viaje, sacando la mejor cara de Sevilla, que se antoja escenario perfecto para el Instagram de cualquier influencer. Un total de seis mil fotografías en las que se demuestra que la exposición de las influencers crea sinergia. "La mayoría de ellas tienen un perfil de Instagram en el que aparecen de manera individual, así trabajan con las firmas, pero en CosmetikTrip lo interesante es ver cómo trabajan juntas, cómo son amigas. Las fotos de grupo siempre resultan mucho más llamativas", explica.

A contrarreloj y con una capacidad de adaptación asombrosa, Oñoro y su equipo han desarrollado un don para anticiparse a influencers y firmas y reconocen haber aprendido detalles del oficio antes jamás planteados. "En una boda es todo más esquemático, no hay tanto lugar a la improvisación. Además, una vez que acaba el enlace, tenemos tiempo para editar las fotos. Aquí hacemos algo que es impensable para cualquier fotógrafo, las imágenes se entregan en bruto porque las influencers las necesitan al momento. Eso implica que desarrolles una habilidad de perfeccionamiento en las fotos brutal", concluye.

Los nuevos viajes de CosmetikTrip

Después de un parón a causa del Covid-19, el CosmetikTrip ha retomado su andadura en Sevilla, ciudad que no descartan como destino futuro porque tanto Arantza como Christian están encantados con la experiencia. Aunque no son las únicas novedades con las que regresa esta experiencia de viaje. "Nos encantaría poder hacer un CosmetikTrip en Sevilla cada dos años", expresa Christian.

Con las vistas puestas en 2022, los organizadores del viaje nos adelantan dos proyectos futuros. Por un lado, la realización de un CosmetikTrip a bordo de un crucero de lujo. "Es una idea que nos resulta muy interesante porque así podemos acceder a enclaves espectaculares para los shootings y luego tener las experiencias beauty a bordo de un crucero de lujo", detalla Christian Ruge. Así, una treintena de influencers nacionales podrán disfrutar de este viaje beauty a bordo de un crucero durante una semana.

Además, desde la organización también quieren llevar a cabo un CosmetikTrip con las influencers y sus hijos. "Nos parece una idea muy atractiva, además de porque creemos que no está cubierta, porque es interesante que los pequeños puedan conocer de cerca y de forma lúdica el trabajo que realizan sus madres", concluye Christian.