Además de por el cambio de armario, la llegada del otoño nos encanta porque es la estación en la que se celebran todas las bodas (sobre todo este año). Si bien encontrar el look de invitada perfecto es el objetivo principal a la hora de ir a una boda de otoño, hay otros aspectos que tampoco podemos dejar al azar. A pesar de que la sencillez y el minimalismo se han adueñado de los peinados de invitada (los peinados de novia y los looks de madrina también se han visto afectados), no es algo de lo que no debamos preocuparnos.

Lo bueno de las tendencias actuales, ya sea en lo referente a looks, maquillajes o peinados, es que la naturalidad parece ser la premisa sobre la que todo se sustenta. En ese sentido, los peinados de invitada huyen de lo recargado y apuestan por el minimalismo más favorecedor. Así, los semirrecogidos súper informales, las coletas (ya sean altas o bajas) e incluso los moños (el que te haces para estar en casa) se convierten en los mejores peinados para ser la invitada perfecta en todas tus bodas de otoño.

Olvídate de un estilismo súper recargado con el que te mires al espejo y no te reconozcas, apuesta por algunos de los mejores peinados para ser la invitada perfecta en todas tus bodas de otoño que te proponemos y márcate el mejor de los lookazos.

Peinado de invitada: Trenza despeinada

Si tienes el pelo muy largo puedes apostar por una trenza suelta. Realiza la trenza de forma habitual y antes de colocar la gomilla sacude el pelo para crear el efecto despeinado.

Peinado de invitada: Coleta con lazo

Si no quieres que tu coleta se convierta en un peinado aburrido, recógela con un lazo. Además, si apuestas por el cabello ondulado, te quedará de maravilla.

Peinado de invitada: Moño bajo con lazo

Es el complemento que nos ha conquistado y con el que podemos hacer de nuestro peinado un súper peinado. Lleva tu moño a otro nivel y llévalo con un lazo para sentirte toda una lady.

Peinado de invitada: Coleta alta y pulida

Plancha el cabello y aplica un sérum para que el aspecto sea más homogéneo. Dale el toque chic cogiendo un mechón de la parte baja de la coleta y enróllalo alrededor la gomilla.

Peinado de invitada: Coleta baja pulida

Puedes hacer lo mismo para conseguir una coleta pulida baja, sobre todo si luces una maximelena. El efecto es muy sofisticado.

Peinado de invitada: Coleta baja y desenfadada

Esta coleta baja le aporta un toque más desenfadado al look. Aplica un spray texturizador para conseguir más volumen. No recojas el cabello con el peine y hazlo con las manos. No te preocupes si te has dejado unos mechones sueltos, ya que aportarán naturalidad al peinado.

Peinado de invitada: Coleta con el cabello ondulado

Si quieres conseguir un peinado de lo más versátil, apuesta por una coleta con el cabello ondulado. Para empezar, enrolla el pelo en el rizador de forma diagonal y fija las ondas con laca. A continuación, peina el cabello para que las ondas no queden tan definidas y recoge el pelo. Sí, es más fácil de lo que crees.

Peinado de invitada: Coleta muy alta

Si quieres apostar por un peinado de lo más juvenil y desenfadado apuesta por una coleta muy alta y lúcela con una original gomilla.

Peinado de invitada: Moño alto y pulido

Cómodo, práctico y estiloso. El moño alto no tiene por qué ser perfecto, así que no te preocupes por los mechones sueltos. Aplica un poco de texturizador en spray sobre el cabello. Recógelo en un moño alto y añade una goma de pelo mona.

Peinado de invitada: Moño bajo

Si quieres conseguir un moño más chic, hazte uno bajo. Antes de recogerlo, aplica un spray texturizador para conseguir más volumen. Si quieres un aspecto más desenfadado, deja algunos mechones sueltos. Si quieres un aspecto más sobrio, apuesta por un recogido pulido.

Peinado de invitada: Semirrecogido desenfadado

Los semirrecogidos siguen siendo tendencia temporada tras temporada. Puedes llevarlo con el pelo liso u ondulado, quedará bien de las dos formas. Recoge la parte de arriba haciéndote un semirrecogido y sujétalo con una goma. Juega a crear volúmenes dejando la parte de arriba más despeinada.

Peinado de invitada: Semirrecogido con pañuelo

Si quieres optar por un semirrecogido pero te parece una opción demasiado básica, adorna tu peinado con un pañuelo de estampado vintage.

Peinado de invitada: Semirrecogido con trenzas

Separa un mechón de la parte superior y central de la cabeza. A continuación, separa las mechas de los lados de la cabeza y divide cada una de ellas en tres partes. Empieza a crear unas trenzas tradicionales y recógelas en un semirrecogido.

Peinado de invitada: Trenza de espiga

Coloca el pelo hacia detrás y divídelo en dos mitades. Ve cogiendo pequeños mechones de un lado, y pásalo al otro lado (pasa un mechón de la derecha a la izquierda y el de la izquierda a la derecha). Continúa hasta recoger el cabello con una gomilla.

Peinado de invitada: Trenza de raíz

Una opción más sofisticada. Comienza a hacer una trenza de raíz generosa con los mechones que dan a tu cara. Cuando vayas por la mitad, deja la trenza a medias y únela con la coleta, sujetando el peinado con una gomilla.

Peinado de invitada: Coleta alta con trenza

Esta coleta alta con trenza es una apuesta perfecta para cualquier evento. Recoge el cabello, crea la trenza de espiga, sujétala con una goma y ábrela con la mano para eliminar tensión.