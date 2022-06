Mercadona recupera su colección 'beauty' más vendida de todos los veranos

Es uno de los best seller de Mercadona y no hay verano en el que no cause furor. No, no hablamos del productos estrella de la firma con el que presumir de moreno, ni siquiera hablamos de este esmalte de uñas con el que conseguir la manicura más en tendencia del verano. Rotundamente, no. Ideal para lucir una piel luminosa y una melena nutrida, entre otras múltiples cosas, vuelve a Mercadona su colección beauty más vendida de todos los veranos, que no es otra que su aclamada colección Monoï, una de las mejores propuestas de la cadena de supermercados de cara a la época estival.

Así, podemos afirmar que vuelve la colección de Mercadona más vendida del verano, basada en el aceite Monoï y un exitazo a la hora de conseguir lucir una piel bonita y presumir de melenza. Porque tu piel y tu cabello necesitan un cuidado especial en estos meses calurosos. Elixir Fleur de Monoï, de edición limitada (estás avisada), se compone de nueve productos que nutren, reparan e hidratan con una misma fragancia refrescante y exótica.

¿Qué es el aceite Monoï, componente de la colección de Mercadona?

El Monoï procede de Tahití, en la Polinesia francesa. Para su producción se maceran las flores de tiaré, típicas de dicha tierra, y se combinan con el aceite de pulpa de coco. De la mezcla de estos ingredientes surge el Monoï, popularmente conocido por sus múltiples beneficios a la hora de nutrir, reparar e hidratar la piel y el cabello.

¿Qué productos componen la colección Elixir Fleur de Monoï?

Eau de Toilette

Champú

Mascarilla 3 en 1

Acondicionador

Glitter corporal

Gel de baño

Sorbete corporal

Desodorante

Eau de Toilette de la colección Monoï de Mercadona

Fragancia, veraniega y exótica con flor de tiaré, ylang ylang y frangipani, asociada a la sensualidad de la vainilla y del haba tonka. Déjate embriagar por su aroma.

Modo de uso: Aplicar sobre la piel. Las mejores zonas son las sienes, base del cuello y parte interna de muñecas y codo. Hay que esperar 15 minutos para percibir el olor definitivo en cada piel.Para evitar manchas o decoloraciones no aplicar en ropa o joyería. Dejar que el perfume se seque antes de vestirse.

Champú de la colección de Monoï de Mercadona

Ofrece una limpieza suave sin apelmazar, para tener un cabello con aspecto sano y brillo natural después de su exposición al sol. Y disfruta de una refrescante y cautivadora fragancia.

Modo de uso: Humedece el cabello con agua, aplica el champú en las manos, frótalas y masajea el cuero cabelludo y el cabello hasta producir espuma. Aclarar con abundante agua.Evita el contacto con los ojos y mucosas. En caso de producirse, aclara inmediatamente con agua abundante. No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños.

Mascarilla 3 en 1 de la colección Monoï de Mercadona

Mascarilla 3 en 1 con filtro UVA/UVB. Nutre e hidrata, protege y repara, con o sin aclarado.

Modo de uso : Una vez aclarado el champú y retirado el exceso de agua, repartir la mascarilla de medios a puntas. Secar y peinar como de costumbre.3 usos dependiendo de la necesidad de hidratación:

: Una vez aclarado el champú y retirado el exceso de agua, repartir la mascarilla de medios a puntas. Secar y peinar como de costumbre.3 usos dependiendo de la necesidad de hidratación: Acondicionador : aplicar sobre el cabello húmedo durante 1 minuto y aclarar.

: aplicar sobre el cabello húmedo durante 1 minuto y aclarar. Mascarilla : aplicar sobre el cabello húmedo durante 3 minutos y aclarar.

: aplicar sobre el cabello húmedo durante 3 minutos y aclarar. Tratamiento sin aclarado: aplicar una pequeña cantidad en el cabello húmedo de medios a puntas para conseguir mayor nutrición y suavidad.

Acondicionador de la colección Monoï de Mercadona

Acondicionador con filtro UVA/UVB. Protección frente a los rayos del sol. Uso en húmedo y seco. Acondiciona y desenreda protegiendo el cabello del sol y los daños del cepillado, gracias a sus agentes activos. Contiene vitamina E. Déjate seducir por su fragancia paradisiaca.

Modo de uso: Agitar y aplicar antes o durante la exposición solar, en húmedo o en seco, para acondicionar, proteger y desenredar el pelo.

Glitter corporal de la colección Monoï de Mercadona

Este producto deja tu piel suave, hidratada, perfumada y con un sutil brillo por el glitter. Aporta luminosidad y reflejos dorados sutiles a tu piel, visibles a la luz solar.

Modo de uso: Agitar antes de usar. Pulverizar sobre la piel del cuerpo y extender con un suave masaje hasta su absorción. Extender con las manos y luego limpiar las manos con agua. Dejar secar en la piel antes de vestirse o ponerse cualquier prenda. No exponerse al sol, ya que no contiene ninguna protección y al contener perfume puede manchar la piel.

Crackling Body Mouse de la colección Monoï de Mercadona

Mousse corporal con efecto crepitante, de efecto efervescente , refrescante y hidratante.

Modo de uso: Agita el envase enérgicamente, aplica la espuma en la palma de la mano y extiende el producto sobre la piel con movimientos circulares para aumentar el efecto crepitante.

Gel de baño de la colección Monoï de Mercadona

Fragancia duradera que respeta el equilibrio de tu piel.

Modo de uso: Vierte en mano o esponja. Añade agua, aplica sobre la piel mojada y aclara. Puedes utilizarlo como complemento de tu rutina de cuidado y/o con el resto de los productos de esta colección.

Sorbete corporal de la colección Monoï de Mercadona

Crema corporal de textura sorbete ligera, refrescante y de rápida absorción. Formulado con una combinación de aceites de Monoï, macadamia y burití. Hidrata la piel durante 24 horas, dejándola suave y perfumada gracias a su exótica fragancia.

Modo de uso: Aplica el producto por el cuerpo mediante un ligero masaje hasta su completa absorción.

Desodorante de la colección Monoï de Mercadona

Desodorante de fragancia paradisiaca. Sensación de limpieza y frescor durante todo el día.