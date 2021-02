Cinco mitos sobre cómo lavar el pelo que debes desterrar de tu rutina para que tu melena luzca con brillo y volumen

Durante los meses de invierno nuestro cabello suele verse más apagado y sin brillo que de costumbre. Los factores meteorológicos, como el viento y las bajas temperaturas, el uso de gorros y sombreros o el abuso de secadores y planchas hacen que nuestra melena no luzca tan bonita y voluminosa como en los meses de verano. Eso nos lleva, en muchas ocasiones, a cortar por lo sano y apostar por un cambio de look con el que recuperar la naturaleza de nuestro cabello.

Hay determinados cortes de pelo con los que conseguir una melena con volumen y brillo y puede que ya hayas acudido a la peluquería a pedir el estilismo capilar que más favorece y mejor sienta: el jagged bob. Pero, lo que no sabes es que apostar por un cambio de look para que el cabello recupere su volumen y brillo durante los meses del invierno no es el único factor a tener en cuenta. Un corte de pelo que nos siente bien también necesita ser cuidado de forma adecuada.

Uno de los principales aspectos a tener en cuenta para que nuestra melena luzca voluminosa y con brillo es la forma que tenemos de lavarla. Un día sí un día no, con champús específicos, enjuagando con agua fría... Todas seguimos una serie de rituales de cuidado capilar con los que creemos estar favoreciendo el crecimiento sano y fuerte de nuestro cabello.

Aunque no siempre acertamos a la hora de llevar a cabo nuestras rutinas. En ese sentido, aunque hayamos apostado por cortar nuestro cabello para que vuelva a brillar y recupere su fuera, si no lo lavamos de forma correcta, nuestro cambio de look habrá sido en vano.

El lavado del pelo es una de las rutinas que más repetimos, pero seguimos cometiendo errores que son unos falsos mitos que, de tanto oírlos, pensamos que son verdad. Para desmontar esos mitos y creencias erróneas hablamos con Lissette Anziani, fundadora de la firma de cosmética vegana Kóoch Green, que nos aclara las cinco mentiras más populares en torno al lavado del pelo.

El champú tiene que hacer espuma para dejar el pelo limpio

Todo lo que hace mucha espuma parece que limpia más y con mayor eficacia. Pero sólo es una sensación, ya que es completamente falso que el champú tenga que hacer espuma para dejar el pelo limpio.

"Los champús que hacen mucha espuma es porque contienen sulfatos, pero no significa que limpien más. Los champús sin sulfatos llevan tensioactivos naturales, biodegradables y respetuosos con el medio ambiente que no hacen tanta espuma pero limpian el cabello de forma eficaz", explica Lissette Anziani.

No se puede lavar el pelo todos los días

Se trata de una creencia completamente falsa. No es cierto que el pelo se acostumbre y se caiga con mayor frecuencia por lavarlo todos los días. "Tienes que lavar el pelo cuando lo notes sucio y, si es a diario, no pasa nada. Es mejor eliminar la grasa o los residuos que dejarlos sobre el cuero cabelludo. Tampoco se cae más por lavarlo más a menudo", nos cuenta Lissette Anziani .

Eso sí, si se lava a diario, es aconsejable elegir un champú suave y respetuoso con el cuero cabelludo y el cabello.

Hay que cambiar el champú cada cierto

¿Cuántas veces hemos cambiado de champú después de un tiempo para que nuestro cabello no se acostumbre a él y pierda su brillo, fuerza y volumen? Se trata de una creencia completamente falsa, ya que el cabello no se acostumbra a nada.

"Si un champú va bien y el pelo está sano y brillante no hay por qué cambiarlo. Sólo es necesario cambiar de champú cuando el cabello está apagado, sin brillo o el cuero cabelludo está irritado o presenta otras molestias", nos aconseja Lissette Anziani.

Hay que frotar fuerte para lavar bien el pelo

Lo único que conseguiremos si frotamos muy fuerte el pelo es que la cutícula se abra y el pelo se encrespe más. Aunque, es habitual pensar que para que el cabello esté limpio, además de hacer mucha espuma al frotar, debemos hacerlo con mucha fuerza. "

Hay que masajear suavemente el cuero cabelludo con los dedos, dejar actuar el champú entre 1 y 3 minutos, y con los dedos lavar la melena sin frotar", recomienda Lissette Anziani.

Cuanta más cantidad de champú uses más limpio estará tu pelo

Mientras más champú, más espuma y, en consecuencia, mejor limpieza. Eso es lo que solemos pensar cuando lavamos nuestro cabello, pero es una creencia totalmente falsa. "Echa una cantidad de champú equivalente a una cucharilla de postre, emulsiona en las manos y aplícalo en el cuero cabelludo, previamente húmedo. Si lo lavas a diario no hace falta que hagas un segundo lavado. Si lo lavas cada dos o tres días, sí deberías hacer dos lavados", recomienda Lissette Anziani.