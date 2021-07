Cómo elegir el peinado de verano según la forma de tu cara para acertar (y triunfar)

A estas alturas del verano (tranquila, todavía queda lo mejor de la estación) ya debes tener controlados los peinados para parecer más joven, si has decolorado tu cabello, sabrás cuáles son los peinados para presumir de mechas y si eres una experta con las herramientas capilares, tendrás controlados los mejores peinados para hacer con la plancha del pelo. Eres una experta en tendencias capilares y, aunque no queremos quitarte las ilusiones, debemos advertirte de una cosa: no todos los peinados de verano son aptos para todos los tipos de rostro.

Sabemos que eres consciente de que cada forma de cara tiene su corte de pelo particular, pero puede que no te hayas planteado que para elegir el peinado de verano tienes que tener en cuenta la forma de tu cara sin quieres acertar (y triunfar). No es lo mismo tener una cara redonda u ovalada, que tenerla cuadrada o redonda, por lo que el peinado de verano que elijamos tendrá que atender a nuestros rasgos faciales si queremos acertar (y triunfar).

Antes que nada, debes ponerte frente al espejo y asegurarte de cómo es tu rostro, aunque estamos convencidas de que a estas alturas de tu vida lo tienes más que claro, y descubrir cuál es el efecto visual que deseas conseguir. Una vez lo tengas claro, sólo debes adentrarte en estos consejos que nos dan desde la firma L'Oréal para saber cómo elegir tu peinado de verano según la forma de tu cara y acertar (mejor dicho, triunfar).

Peinados de verano para una cara alargada

A la hora de elegir un tipo de peinado si tienes la cara alargada debes apostar por conseguir el efecto visual que le aporte algo de redondez al rostro. En ese sentido, las recomendaciones de peinado son las siguientes.

Procura no llevar el pelo muy liso y opta por peinados con volumen . Así conseguirás aportar más amplitud a tu rostro, compensando su longitud.

. Así conseguirás aportar más amplitud a tu rostro, compensando su longitud. Los flequillos son tus amigos , sobre todo los rectos, lisos y un poquito largos. Si enmarcan tu cara, mejor que mejor.

, sobre todo los rectos, lisos y un poquito largos. Si enmarcan tu cara, mejor que mejor. Las ondas al agua deshechas con la raya a un lado o un corte bob por encima de la barbilla serán tus apuestas ganadoras.

Peinados de verano para una cara redonda

Al contrario que en el caso de arriba, tú necesitas alargar tu rostro. ¿Cómo se consigue alargar una cara redonda con un peinado? Estos son algunos de los trucos y consejos que debes seguir con tu peinado,

Lleva el cabello liso y largo . No hace falta que te dejes una melena XL (a la altura de las clavículas es suficiente), pero evita cortarte el pelo por encima del mentón .

. No hace falta que te dejes una melena XL (a la altura de las clavículas es suficiente), pero . Hasta luego flequillo o, si te empeñas, que sea a un lado, largo y desfilado. Igual que con la coleta: si no puedes vivir sin ella, háztela lateral y con algo de cuerpo en las puntas .

o, si te empeñas, que sea a un lado, largo y desfilado. Igual que con la coleta: si no puedes vivir sin ella, háztela lateral y con . Intenta no meterte el pelo por detrás de las orejas porque estarás volviendo tu rostro visualmente más ancho.

porque estarás volviendo tu rostro visualmente más ancho. En caso de llevar ondas, siempre por debajo de la mejilla .

. Opta por un semirrecogido top knot (el simpático moñito en la parte superior de la cabeza) con algunos mechones o patillas sueltos. Huye de la cara completamente despejada.

Peinados de verano para una cara ovalada

Lo tuyo es suerte. Tienes el que se conoce como el rostro perfecto: por sus líneas suaves, muy proporcionadas y sin grandes ángulos. Eso significa que:

A ti te sienta bien cualquier largo, volumen y raya de pelo así que, vía libre para lanzarte con las últimas tendencias en peinados.

así que, vía libre para lanzarte con las últimas tendencias en peinados. Si nos dejas opinar, elige recogidos deshechos y peinados informales y desenfadados. Nos imaginamos en ti una trenza o una coleta de lo más casual y es que te vemos tan guapa.

Consejo: Ya que tienes la forma de cara más polifacética, no dejes que el encrespamiento arruine tu peinado. Utiliza un sérum y olvídate del frizz.

Peinados de verano para una cara cuadrada

Se caracterizan por tener la mandíbula muy marcada y ser rostros muy simétricos que no necesitan volúmenes extra. En ese sentido, estos son algunos de los tips que debes seguir a la hora de aapostar por tu peinado de verano.