Los peinados para pelo largo más fáciles de hacer que vas a querer llevar este verano

Haber llegado hasta aquí sin haber sucumbido ante algunos de los cortes de pelo a capas más en tendencia para mantener a salvo tu melena XXL bien merece un premio. Aunque para ti no supone ningún logro. Defiendes tu pelo largo a capa y espada y te da igual que sea verano, no piensas cortar tu cabello ni medio milímetro. En todo caso, te planteas hacerte algún peinado con la plancha del pelo o apostar por un peinado con el que presumir de mechas, que con eso sí te has atrevido.

En tu búsqueda de peinados para pelo largo para llevar este verano te habrás encontrado con gran variedad de tendencias y, aunque en su mayoría parezca que todos están encaminados a las trenzas y poco más, hay muchos peinados de verano para pelo largo muy fáciles de hacer y súper originales que esperan que los luzcas en tu larga cabellera.

Trenza sí, pero algo distintas, coletas altas (que para eso hay buen material), semirrecogidos y tendencias súper frescas y juveniles son algunas de las propuestas de peinados para pelo largo que querrás llevar este verano. Aprovecha que tienes mucho material (nada mejor que una buena melena para un peinado perfecto) y apuesta por algunos de los peinados para pelo largo que te presentamos este verano. Además, son tan fáciles de hacer, que este verano te dará lugar a probarlos todos.

Peinado para pelo largo: Coleta alta y pulida

Lo más de lo más esta temporada, así que apúntala para tu próxima salida. Para que quede perfecta, aplica un poco de sérum, que le proporciona cuidado y fijación antiencrespamiento a tu cabello. Después plánchalo —no te preocupes por el calor, el sérum ya lo ha dejado protegido—, recógelo en una coleta alta y lisa tirante y tapa la goma con un mechón.

Fuente de inspiración: el glamour de las alfombras rojas.

Peinado para pelo largo: Half up bun imperfecto

Justo lo contrario que el anterior porque en este recogido fácil para pelo largo buscamos la imperfección, estudiada, claro está. No tienes más que texturizar tu pelo y recoger la mitad superior en un moño desenfadado. Si quieres ir un poco más allá, adórnalo con un pañuelo a tu estilo.

Fuente de inspiración: la típica sitcom americana donde las protagonistas van divinas al gimnasio.

Peinado para pelo largo: Recogido bajo lateral

Ideal para ocasiones con cierto empaque. Lleva el pelo hacia un lateral y sujétalo en una coleta baja suelta. Después, divídela en dos y carda la base de cada parte. Ahora, desde el interior de la coleta, ve enrollando mechones alrededor de la goma y sujetándolos con horquillas hasta que esté todo recogido. ¡Ya lo tienes!

Fuente de inspiración: los mejores looks de la época de BBC (bodas, bautizos y comuniones).

Peinado para pelo largo: Moño bajo con lazo

No nos resistimos a los encantos del low bun, sobre todo si lleva incorporado un lazo de terciopelo negro. Solo dos requisitos: que el moño vaya a la altura de la nuca y que tenga un toque despeinado.

Fuente de inspiración: Sobran las explicaciones.

Peinado para pelo largo: Trenza mohicana con melena lisa

Los peinados con trenzas para pelo largo también están que se salen y, entre ellos, la trenza mohicana. Consiste en una minitrenza muy apretada y pegada al cuero cabelludo, en uno de los lados o en el medio, que se lleva con el resto de la melena al viento.

Fuente de inspiración: el espíritu indomable que toda mujer lleva dentro.

Peinado para pelo largo: Dos coletas boho

El equilibrio perfecto entre sencillez y atrevimiento, especialmente pensando para cabellos con ondas infinitas. Solo tienes que hacerte la raya en medio y recoger el pelo en dos coletas bajas muy sueltas.

Fuente de inspiración: la movida hippy de los años 60 (versión Instagram).

Peinado para pelo largo: Semirecogido con twist

Coge un mechón de cada lado, retuércelos en twist y únelos detrás con una goma transparente. ¿Quieres darle un toque trendy? Tapa la goma con un pasador joya.

Fuente de inspiración: el romanticismo, cómo no

Peinado para pelo largo: Moño trenzado

Aprovecha el volumen natural de tu melena para hacerte una trenza lateral que termine en un moño bajo. Una recomendación para el antes: aplica un poco sérum para controlar el frizz. Y otra para el después: asegura tu peinado con horquillas.