Te dejamos algunos peinados clásicos y modernos para que tu pelo corto deje de ser aburrido

¿Melena corta o larga? Esta es la gran indecisión que tenemos todas las temporadas. El pelo corto está arrasando desde hace algunos años, y son muchas las celebs que se han subido a esa moda. Pero es un corte que asusta a aquellas que tienen un pelo voluminoso u ondulado. De hecho, parece que si no es liso, es muy difícil de manejar. Hemos venido a desmontar este mito con algunos peinados que son muy fáciles de hacer y que harán que tu pelo corto salga de la monotonía. No vamos a entrar en los tipos de cabello, puesto que sabemos que las rizadas tienen dominado su conocido método curly. Solamente son algunas ideas para que las tomes si te sirven. Debes tener en cuenta que, en algunos casos, el pelo corto tiene que peinarse un poco más. Pero como tienes menos cantidad, esta tarea no te llevará demasiado tiempo, por lo que es un win to win.

Primero, repasemos algunos cortes de pelo que pueden sonarte. Empecemos por el bob o el corte 3/4, porque representa las tres cuartas partes de lo que sería una melena larga. Es un corte recto que se extiende hasta la mandíbula. El corte pixie, es lo que conocemos como el pelo corto de siempre. Bixie es más bien a lo garçon pero con capas que le otorgan movimiento. Por último, el mixie, similar al pixie pero con capas más largas en nuca y patillas. Muchos de estos cortes van acompañados de flequillo: a modo de cortina, despuntado o recto, aunque estos últimos los estamos viendo menos. Terminamos con los long bob y los cortes que quedan ligeramente por debajo de los hombros, que también son muy elegantes y sientan de escándalo.

El corte bob en todas sus variantes es el que más triunfa esta temporada / @mgarciarod

Pelazo corto (y suelto)

Al final, todos los caminos llevan al pelo corto, que causa sensación desde temporadas pasadas. Muchas celebs e influencers de todo el mundo ya se han subido a esta moda. Te dejamos algo de inspiración para que puedas lucir tu nuevo corte de pelo sin que sea repetitivo y monótono.

Si eres de las que te gusta arriesgar, no importa que no estemos en época de festivales. Prueba con unas horquillas brillantes, de esas que recuerdan a la cultura pop de los 2000 y que algunas de nuestras cantantes favoritas integran en sus looks. El lazo, en cambio, te dará un aire sobrio y coquette. Si te encaja más este estilo, prueba con diademas a lo Blair Waldorf y pinzas del pelo en nácar o colores neutros. Las bandas del pelo de décadas pasadas también volvieron para quedarse. El pelo engominado hacia atrás sienta especialmente bien a los mini bob. Y siempre tendrás la opción de llevar tu melena corta suelta o con unas ondas y es un acierto seguro.

Puedes incluir los accesorios que más te gusten a tu cabello corto / @merilozanop

Recogidos para pelo corto

Supongamos que el largo del pelo es de un corte bob o long bob. Podrás hacerte recogidos elegantes para encuentros más especiales, sin pasar por alto la comodidad del día a día sin ningún pelo en la cara. Prueba con la raya del pelo al centro o al lado, serás la elegancia personificada. Algún mechón fuera es ideal también.

El clean look es el recogido que triunfa en redes y que no decae. Hemos conocido miles de técnicas para hacerlo gracias a las usuarias de TikTok, y lo cierto es que es un peinado que sienta muy bien. Es atemporal, cómodo y a la vez sofisticado para citas más formales. En definitiva, es un recogido 360. Por otro lado, una trenza de raíz que despeje el pelo del rostro es una alternativa muy socorrida para los quehaceres diarios. Por último, para tus mejores fiestas, prueba con hacerte un recogido parcial con dos moños, uno en cada lateral, con el pelo bien engominado. Serás el centro de todas las miradas.

El clean look es el recogido 360, también para melenas cortas / @ierapaperlight

Esta es la guía de inspiración definitiva para que no te aburras de tu pelo corto. Siéntete libre de tomar el peinado que más te guste, y sal divina a la calle.