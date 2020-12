Diez regalos de belleza con los que acertar y sorprender a tus amigas esta Navidad

Cada Navidad nos ocurre lo mismo. Llevamos tantos años haciendo regalos que llega un momento en el que ya no sabemos qué regalar. Sobre todo si nuestra familia es extensa y, además, somos de las que nos gusta participar en un amigo invisible con nuestras amigas. Al amplio número de personas a las que hacemos regalo cada Navidad, además, hay que añadirle que cada vez resulta más complicado sorprender.

Nuestras amigas y familiares tienen prácticamente de todo, por lo que hacerles un regalo original y con el que sorprenderles es prácticamente imposible. Aunque, si algo hemos aprendido durante todos los años que llevamos haciendo de Reyes Magos, es que los regalos de belleza son siempre la mejor de las opciones. Sabemos que nuestras amigas son adictas a los productos de belleza y que les gusta cuidarse y mimarse, pero no siempre cuentan con todos los productos de belleza que les gustaría tener y para eso están los Reyes Magos.

Tanto si nuestras amigas son de las que adoran los productos de belleza con ingredientes naturales, como si son de las que prefieren las últimas novedades en tecnología de belleza, apostar por un regalo de belleza es un acierto seguro. Cosmética vegana, originales cremas iluminadoras, tratamientos para una piel que sufre por el frío... Descubre las diez propuestas de regalos de belleza que hemos seleccionado para que sorprendas a tus amigas esta Navidad y que, ya de paso, te hagas un autorregalo estos días, que tú también te lo mereces.

Crema iluminadora de Artistry Signature Select

El regalo perfecto para las que se preocupan del cuidado de su piel, ya que ilumina, hidrata y regenera la textura de la piel, revitalizándola para darle un aspecto vibrante y luminoso. Sus difusores de luz natural crean una luminosidad instantánea desde el momento en que la aplicas a tu piel. Además, su suave y radiante aroma floral la hace ideal tanto de día como de noche, ¿Tendrá su olor feromonas? Cuidado que el olor también seduce. Tiene un precio de 41,50 euros.

Labios carnosos con Belotero Lips

El regalo perfecto para esa amiga que quiere deslumbrar con unos labios carnosos al quitarse la mascarilla (sólo para comer o beber y manteniendo la distancia de seguridad). De la firma Merz Aesthetics, Belotero Lips consta de dos viales de ácido hialurónico con diferentes características reológicas que hacen que se comporten de manera diferente una vez infiltrados en el tejido. Por un lado, Belotero Lips Contour, que reestructura el contorno labial dándole forma y definición; por otro, Belotero Lips Shape, que proyecta y aumenta el volumen labial, aportando una intensa hidratación con efectos duraderos.

Un labial a prueba de mascarillas de la línea Shanghai Edition

Este regalo es ideal para esa amiga que no quiere renunciar a pintarse los labios por tener que llevar mascarilla. Se trata del Color Labial Light Up Mate Sedoso de Artistry Studio Shanghai Edition. El rojo más pasional se desliza como un brillo de labios pero ofrece una cobertura intensa y a todo color. El acabado es un mate que se siente suave y sedoso, resistente al roce de la mascarilla. Cada aplicación tiene una duración de hasta 8 horas. Tiene un precio de 27 euros.

Una crema iluminadora con el nuevo amarillo Pantone

Como manda la tradición, con diciembre llega el esperado anuncio del Pantone protagonista del próximo año. Este año, los elegidos han sido PANTONE 17-5104 Ultimate Gray y PANTONE 13-0647 Illuminating, dos colores independientes que subrayan el hecho de que elementos diferentes se fusionan para acompañarse mutuamente. En la línea de Miya Cosmetics cuentan con My Wonderbalm Hellow Yellow, que se inspira en este nuevo color y es el regalo beauty perfecto para nuestras amigas más coloridas.

Se trata de una crema facial hidratante y nutritiva con manteca de mango con un 92,8% ingredientes naturales y vegana. Una fórmula ligera y cremosa QuickAbsorb se absorbe rápidamente, por lo que la convierte en una buena base de maquillaje. Tiene un precio de 9,95 euros.

La crema hidratante de Miya Cosmetics para combatir el frío

Nuestras amigas más frioleras no sólo tienden a abrigarse en exceso con la bajada de temperaturas, también buscan un cuidado y protección específicos para su piel. Por eso esta crema de la firma Miya Cosmetics nos parece una buena opción de regalo. Se trata de My Wonderbalm Call me Later, uno de los best sellers de la firma polaca que puede utilizarse en el rostro, contorno de ojos, escote e incluso manos o resto del cuerpo. Una fórmula cremosa y ligera de rápida absorción. Es una crema facial regeneradora y nutritiva con manteca de karité que cuenta con un 93,2% de ingredientes naturales y es vegana. Tiene un precio de 9,95 euros.

La pareja perfecta para las más frioleras

Otra de las propuestas de regalo para el cuidado de la piel con el frío es el dúo que ofrece la firma Skeyndor. Se trata del concentrado Intense Hydrating de la gama Uniqcure y la nueva fórmula de su BB Cream Age Defense SPF15 con Blue Light Technology, unos aliados perfectos para afrontar la deshidratación de la piel con la llegada del frío.

La Intensive Hydrating Concentrate es una ampolla hidratante de acción intensiva y sostenida que aporta hidratantes naturales y precursores de ácido hialurónico; mientras que la BB cream está elaborada con una fórmula híbrida que perfecciona y trata la piel del envejecimiento. Una textura ligera y fresca de cobertura media. Las ampollas tienen un precio de 25,65 euros (7 unidades), mientras que la BB cream tiene un precio de 30,25 euros..

Serum de Ringana

Un sérum con certificado ecológico es el regalo perfecto para nuestras amigas más beauties y responsables con el medio ambiente. Se trata del Fresh Hydro Sérum de Ringana, que contiene agua refrescante de naranja y de kiwi, lo que aporta un plus adicional de hidratación. Además, también contiene péptidos de acacia, que mejoran el aporte de humedad de la piel, reforzando los mecanismos internos. El extracto de té verde altamente antioxidante estimula la circulación sanguínea de la piel y el extracto de liquen de Islandia hace que se mantenga en la piel de forma duradera, formando una capa humectante protectora. Tiene un precio de 50,30 euros.

Mascarilla y exfoliante para las adictas al café

El regalo perfecto para las que no pueden vivir sin el café. La firma danesa Grums Aarhus ha capturado el aroma del café y todos sus beneficios en un cosmético que además de actuar como exfoliante y mascarilla a la vez consiguiendo una piel radiante, también es su best seller. Bajo el nombre de Raw Coffee Face Scrub + Mask (23,90 euros) este xfoliante facial y mascarilla a la vez está creado a base de ingredientes naturales y posos de café reciclados. Los posos de café son excelentes para exfoliar la piel y aportan un alto nivel de antioxidantes al producto.

El sérum multiusos de Miya Cosmetics

Es el producto icónico de la firma Miya Cosmetics. Se trata de un sérum revitalizante que puedes utilizar también como aceite de cuidado, iluminador o mascarilla nocturna ¿Qué más se le puede pedir a un producto? También el favorito de los maquilladores por la hidratación y luminosidad que aporta a la piel. Se llama My Power Elixir y tiene un precio de 11,95 euros. La amiga a la que se lo regales estará eternamente agradecida.