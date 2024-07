Las tendencias en belleza para este verano 2024 que debes conocer antes de irte de vacaciones

La industria de la belleza continúa evolucionando a pasos agigantados, ofreciendo cada vez más soluciones innovadoras y personalizadas. Este verano de 2024 no será la excepción, presentando una serie de tendencias y productos que prometen transformar nuestra rutina de belleza. Desde el cuidado del rostro hasta el tratamiento del cabello y el mimo de manos y pies, la temporada trae consigo novedades emocionantes y efectivas.

Una tendencia clara es la preferencia por ingredientes 100% naturales. Las consumidoras son cada vez más conscientes de los beneficios de los productos orgánicos y sostenibles, lo que ha impulsado a las marcas a reformular sus productos. Algunos de los productos más novedosos están destinados al cuidado facial y capilar.

Las innovaciones para el contorno de ojos

La alta cosmética avanza rápidamente y Cosmética Mímate está a la vanguardia con sus productos de cuidado personal. Una de sus últimas innovaciones es el AINE Gel Contour, un sérum para el contorno de ojos en formato gel, enriquecido con Placentum, vitamina F, glicoproteínas y aminoácidos. Desde la primera aplicación, notarás una mejora significativa en la hidratación de la ojera y la atenuación de las arrugas de expresión. Con el uso continuo durante un mes, los efectos son aún más visibles, ofreciendo una mirada más fresca y rejuvenecida.

Baños de leche de almendras y parafina

Las manicuras y pedicuras han alcanzado un nuevo nivel de lujo con los baños de leche de almendras y parafina. En Ali d’Aria Barcelona son expertas este servicio premium, ideal para la primavera y el verano. El baño de leche de almendras no solo hidrata y suaviza la piel, sino que también la perfuma con un aroma a almendras frescas. Además, puede aliviar quemaduras solares, siendo una opción perfecta para el cuidado post-verano, también.

Por otro lado, los baños de parafina son conocidos por sus beneficios terapéuticos. Ayudan a relajar la musculatura, aliviar espasmos y contracturas, y son especialmente recomendados para personas con reumatismos o traumatismos en manos y pies.

Pigmentos sin tinte

¿Te gustaría cambiar el color de tu cabello sin recurrir a los tintes tradicionales? Alfaparf Milano ha revolucionado el mercado con su gama de pigmentos puros. Con dos patentes, Pingments ofrece 12 pigmentos ultraconcentrados y versátiles que permiten personalizar el color y el tratamiento del cabello sin los daños asociados a los tintes químicos. Estos pigmentos pueden ser utilizados tanto en salones de belleza como en casa, proporcionando una opción flexible y segura para quienes buscan un cambio de look.

Otro de los tintes que se han convertido en el accesorio imprescindible para un look natural y juvenil, son las pecas falsas. La tendencia, que ha capturado la atención de influencers y expertos en belleza, permite añadir un toque fresco y divertido al rostro en cuestión de minutos. You Are The Princess ha lanzado un bolígrafo de lunares revolucionario que facilita la creación de pecas realistas. Con su punta fina y fórmula de larga duración, este bolígrafo permite dibujar pequeñas pecas que se integran perfectamente con tu piel, dándole un aspecto soleado y saludable. Ideal para complementar un maquillaje diario o para un look de festival, este producto se ha convertido rápidamente en un must-have de la temporada.

Estética avanzada: facial y corporal

El Ultherapy, un nuevo tratamiento de lifting no quirúrgico que utiliza ultrasonido focalizado para estimular la producción de colágeno en las capas profundas de la piel. La enfermera dermoestética Rachel Keys cuenta que “este procedimiento es ideal para aquellos que buscan un rejuvenecimiento facial sin los riesgos y el tiempo de recuperación asociados con la cirugía. Los resultados incluyen una piel más firme y tersa, con una apariencia más joven y revitalizada”.

Para aquellos que desean esculpir su figura y eliminar la grasa no deseada antes de la temporada de baño, la criolipólisis es una opción revolucionaria. El Dr. Jorge Mercado ofrece el tratamiento Cooltech, que utiliza esta tecnología para eliminar las células grasas de manera segura y efectiva sin dañar la piel circundante. En pocas sesiones, es posible reducir significativamente los depósitos de grasa y lograr una silueta más tonificada y esculpida.