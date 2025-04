Día de estrenos

DOMINGO de Ramos, por tradición se estrenaba ropa nueva y se cree que estaba relacionado al ser el comienzo de la Semana Santa, con un día de renovación y de purificación; además estrenar la ropa nueva simboliza una renovación del alma y daba buena suerte para el resto del año. Incluso hay varios refranes al respecto como : Domingo de Ramos, quien no estrena no tiene manos.

Un día donde el sol suele brillar entre nubes blancas, que tímidamente se asoman en un cielo azul de alegría y algarabía. Las familias enteras sacan sus mejores galas y estrenan al menos un calcetín, para guardar las bellas tradiciones hispalenses y cumplir las citas reglamentarias. La primera, acudir a la misa vespertina de palmas, donde se bendicen las palmas y ramas de olivos, rememorando la entrada de Jesús en Jerusalén sobre una borriquita entre gritos de Hosanna de un pueblo fariseos que más tarde incitará para que le diesen un castigo incruento: la Crucifixión.

La mañana continuará visitando las distintas iglesias para ver los artísticos pasos que procesionan por la tarde. Recuerdo cuando era joven y se visitaba las distintas hermandades sin colas, aún no había llegado la masificación ni la moda de las colas, donde sólo íbamos lo cofrades, entonces llamados despectivamente “capillitas”.

La tercera cita, por la tarde, ir a ver las diversas procesiones por las calles hispalenses, desgraciadamente la masificación ya no permite callejear libremente, como en antaño. Pues el bullicio ha llegado a todo, incluso desde hace varias décadas está de moda ver los ensayos de los costaleros o de las bandas. Que son realmente elementos de nuestra Semana Mayor, pero no pueden, ni deben dirigir las líneas de actuación de las hermandades, pues entonces se pierde la verdadera identificación cristiana. No puede ser que la cofradía mande sobre la Hermandad, pues ésta va mucho más allá que una salida procesional. Las hermandades son asociaciones públicas de fe cristiana y como tales sus objetivos deben ir encaminados a su verdadera identidad.