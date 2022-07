Lo natural está de moda. Aunque no es una tendencia que parezca estar pensada para ser pasajera, más bien como una revisión de nuestra forma de vida y una apuesta por lo sostenible. Así, de los creadores del tinte natural de jengibre y aceite de oliva con el que despedirte de las canas, llega el tinte casero con café con el que las morenas tiñen sus canas.

Es cierto que algunas propuestas de los expertos peluqueros para apostar por presumir de una melena con canas (véase las mechas de espiga) nos tienen absolutamente enamoradas por el resultado tan maravilloso que ofrecen. Quedan tan brillantes, que no es necesario aplicar el spray para el brillo capilar que arrasa en TikTok. A pesar de su resultado natural, no todas las mujeres están dispuestas a dejar sus melenas plateadas y prefieren teñir su cabello. Eso sí, a la hora de aplicar un producto sobre su pelo con canas, prefieren que sea lo más natural posible y así no dañar el cabello.

En ese sentido, el tinte con jengibre y aceite de oliva nos parece una opción bastante acertada, pero no lo es tanto si estamos hablando de una melena morena. En el caso de las mujeres con el pelo oscuro (que no negro) teñir las canas tiene otra componente, por lo que el tinte casero por el que apostemos deberá estar elaborado con otro ingrediente cuyo resultado sea mucho más efectivo.

Como avanzábamos al principio, el tinte casero con el que las morenas tiñen sus canas está elaborado con café y su resultado tiene efectos bastante similares a los que ofrecen los tintes artificiales, con el beneficios de que no estaremos dañando nuestro cabello al aplicarlo.

Ingredientes para hacer el tinte de café para cubrir las canas

Café molido

Acondicionador sin enjuague

Agua

Cómo se prepara el tinte de café para cubrir las canas

Debes preparar una taza bien cargada de café tostado de color oscuro y dejarla enfriar.

y dejarla enfriar. Cuando el café esté frío, mezcla media taza de café ya preparado con dos cucharadas de café molid o y una taza de acondicionador sin enjuague.

o y una taza de acondicionador sin enjuague. Recuerda: Debes agregar bien todos los ingredientes hasta conseguir una pasta oscura.

Así se aplica el tinte de café para cubrir canas