Todos los secretos para lucir una perfecta melena con el pelo rizado

Las series y películas te han hecho pensar que un pelo sólo luce bonito cuando es liso. Por eso, te has pasado año luchando contra tu naturaleza capilar para no dejar ni rastro de tus rizos y has evitado según qué tipo de cortes de pelo. Productos alisadores, planchas, tratamientos... Todo tipo de torturas para adaptar tu melena a los cánones de belleza establecidos.

Pero ha llegado el momento de decir basta y hacer caso omiso a lo que los anuncios publicitarios digan que es una bonita melena. Es el momento de reivindicar tus rizos, de lucir tus ondas y de hacer de tu abultada melena tu seña de identidad.

Secretos para un pelo rizado perfecto

Apunta estos trucos para revitalizar tu melena rizada y olvídate de planchas, alisados y recogidos con los que domar tus rizos. Es el momento de que tu pelo saque su lado más salvaje.

1. Hidrata tus rizos con mascarilla y aceites

Sobre todo después del verano. Han sido unos meses de una extensa exposición al sol, la sal y el cloro y sus efectos hacen que tu cabello se debilite, pierda fuerza y tenga un aspecto seco. Si la mascarilla se convierte en la aliada perfecta de cualquier melena, en el pelo rizado cobra especial importancia. Aplícala un par de veces por semana y deja que haga sus efectos durante un largo periodo de tiempo. ¿Un truco? Aplícala un buen rato antes de lavarte el pelo.

Pero la hidratación no acaba con las mascarillas, los pelos rizados tienen un nuevo amigo y ese es el aceite capilar. Al contrario de lo que pueda parecernos, el aceite no sólo va a ayudar a hidratar tu pelo sino que también va a ayudarlo a regenerarse, desintoxicarse y devolverle el brillo perdido.

Ficha el cambio de look de la actriz Begoña Vargas (Malasaña, La otra mirada), que ha apostado por dejar sus rizos al natural después del verano.

2. Presta atención a cómo lavas tu pelo

¿Te has fijado alguna vez en cómo te lavas el pelo? La mayoría de las veces no prestas atención a cómo lo haces y en qué parte centras tus esfuerzos, lo que puede traducirse en consecuencias negativas para el cuidado de tu melena. Olvídate de las puntas y centra todos tus esfuerzos en la raíz, que es la zona donde se genera toda la grasa capilar.

Evita la brusquedad e intenta masajear el cuero cabelludo, estarás estimulando la zona y conseguirás que el pelo crezca con más fuerza y volumen. Recuerda no frotar el pelo entre sí para evitar que se rompa y se te abran las puntas. Aplica un champú sin sulfatos y siliconas que dañen tu fibra capilar. Ficha este champú de OGX. No testado en animales y con un inconfundible olor a coco, este champú sin sulfatos de leche de coco deja el pelo suave y brillante.

3. ¿Volver a hidratar? Definitivamente, sí

El cabello rizado tiene una estructura muy particular que hace que necesite una hidratación extra. Te has apuntado el truco de la mascarilla y has hecho del aceite capilar tu mejor amigo pero, no debes olvidar que la hidratación después del lavado es clave para lucir unos rizos bonitos y definidos.

Hazte con un acondicionador que no necesite aclarado que aporte volumen, hidratación y movimiento a tu melena. Aplica una pequeña cantidad y recuerda aplicarlo de medios a puntas. Apunta este acondicionador sin aclarado para cabello rizado de la marca Flora & Curl, con una mezcla de aceites de coco y caléndula, perfecto para restaurar el equilibrio saludable de la hidratación del cabello.

4. Recuerda definir tus rizos

Los pelos rizados, a veces, necesitan una ayuda extra para tener el aspecto que más te guste. Por eso es importante que apliques productos con los que definir tus rizos y que tengan ese aspecto vivo con movimiento que tanto nos gusta ver en un pelo rizado. Una buena definición es la diferencia entre una melena bonita y otra de aspecto descuidado.

La actriz de Vis a vis Berta Vázquez es una de las embajadoras de Pelo Pantene por su hermosa cabellera rizada. Ella apuesta por los productos que ayudan a la definición capilar con la crema de peinado Doma Rizos Disciplinados.

5. Seca tu pelo bajo mínimos

Si has decido renunciar a las planchas en favor de tu melena rizada, quizás es el momento de plantearte abandonar el secador. Quizás no para siempre, pero evita su uso con frecuencia para no dañar tu pelo. Si no te queda más remedio que usarlo, utilízalo a una temperatura baja y en su mínima potencia. No seas demasiado brusca al secar tu pelo y ten un poco de paciencia. Mimar tu pelo durante su secado evita el encrespado y la rotura de las puntas.