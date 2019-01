Horóscopo semanal de Escorpio (14 - 20 enero)

Quizás no te sientas en tu mejor momento, Escorpio, y esto te lleve a centrarte al máximo en tu carrera profesional. Haces bien, porque las influencias de los astros te ayudarán a demostrar lo que vales. Intentas llevar adelante una gran montaña de tareas y te requiere muchísimo esfuerzo, pero toda esa investigación, estudio y planificación te pueden catapultar al éxito. Centrarte en tu trabajo no solo te aporta distracción y nuevas oportunidades de monetización, sino que además te regala buena compañía. La influencia de la Luna podría ponerte en una situación de exposición justo antes del fin de semana, aprovéchala porque podría llevarte a nuevos e interesantes horizontes. Aún así, no te obsesiones por tu constante necesidad de destacar y permítete descansar, al menos, un día a la semana.

Un consejo: Aunque en tus horas bajas te atraigan las emociones fuertes, mantente al margen de ellas por ahora porque una mala decisión podría meterte en problemas de los que te costará mucho salir.

Tu signo afín de la semana: Cáncer, Capricornio.