Horóscopo semanal de Leo (5 - 11 de agosto)

Vienes de pasar unas semanas algo melancólicas. No te preocupes Leo, es normal siempre y cuando mantengas un buen recuerdo de lo vivido. Lo más importante en este momento es que no guardes ningún rencor a nadie que no te merezca o no te valore lo suficiente.

Estás en la temporada de tu cumpleaños y es una buena excusa para que propongas cualquier plan. Se un poco caprichoso y aprovecha esta situación, debido al poder del cuarto creciente saldrá adelante todo lo que plantees.

Un consejo: Disfruta de tus amigos y familiares en este tiempo tan bueno de celebración.