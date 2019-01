Horóscopo semanal de Virgo (14 - 20 enero)

Por fin sientes cómo fluye la motivación por tus venas y has decidido darlo todo en tus proyectos y en tu vida amorosa. Aprovecha esta semana para volcarte al máximo porque pronto todos tus esfuerzos tendrán recompensa. No te reprimas y comparte tus ideas, podrías recibir unas sugerencias muy útiles de una amistad significativa. En el fin de semana sentirás la necesidad de dedicarte a la introspección y puede que, reflexionando, tomes contacto con una parte de ti que has estado reprimiendo desde hace un tiempo. Préstale atención y podrá aclararte muchas cosas sobre lo que realmente deseas.

Un consejo: Si sabes que esa persona es una entre un millón con toda seguridad, dedícale tu tiempo y tu cariño. Aunque tengas proyectos a los que dedicarte, no olvides sacar un ratito para los que más quieres.

Tu signo afín de la semana: Géminis, Sagitario.