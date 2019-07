Horóscopo semanal de Virgo (1 - 7 de julio)

Necesitas cambios en tu vida y no sabes por dónde empezar. Lo malo es que ese "come come" en tu cabeza te hace no estar disfrutando del presente. Te preocupas por un futuro que no es y que es muy improbable que así sea. No pienses tanto Virgo.

Suficiente tienes ya con los conflictos reales. No busques enemistarte con las personas por tu mal carácter. Intenta separar lo que te preocupa en tu mente de las relaciones con las personas que te rodean.

Un consejo: atención a esa información. Quizás eso haga que cambien muchísimo las cosas. Ánimo Virgo.