Horóscopo semanal: predicciones del 7 al 13 de junio y el ranking de los signos del zodiaco

1. Horóscopo semanal de Leo (7 al 13 de junio)

El guerrero planeta Marte ingresa en tu signo el día 11 y tú te sentirás poderoso, con tanta energía y empuje que los imposibles no existirán para ti. El amor y la pasión cobrarán una fuerza extraordinaria, y la rutina no tendrá cabida en tu vida. El eclipse puede traerte la decepción con algún amigo, pero también te va a permitir saber en quién puedes confiar.

2. Horóscopo semanal de Géminis (7 al 13 de junio)

Muchas felicidades. Tus ideas brillantes y tu visión de futuro pueden llevarte a descubrir nuevas formas de enfocar tu trabajo que serán muy provechosas. El eclipse, que tiene lugar en tu signo, te transmite una poderosa y renovadora energía que puede traer cambios a tu vida. Actúa con prudencia y serenidad para no tomar decisiones equivocadas.

3. Horóscopo semanal de Virgo (7 al 13 de junio)

La energía del eclipse puede entorpecer algún éxito que tenías a tu alcance, pero vas a solucionar los inconvenientes y saldrás triunfador. Tu suerte va a ser fruto de tu enorme capacidad de trabajo y esfuerzo, y de las circunstancias propicias que vas a encontrar. Puede surgir algo importante y significativo de alguna aventura amorosa.

4. Horóscopo semanal de Capricornio (7 al 13 de junio)

Tu vida profesional puede verse afectada por el eclipse, y algún problema que ya creías resuelto puede resurgir, pero con esa energía vital y fuerza de voluntad que te caracterizan vas a saber manejar con mucha habilidad todos los frentes y tus esfuerzos darán fruto. En el amor, no te arrepientas de tus decisiones; lo mejor que puedes hacer es aprender a olvidar y perdonar.

5. Horóscopo semanal de Libra (7 al 13 de junio)

No te duermas en los laureles, que el éxito está muy cerca y tienes que poner todas tus ilusiones para que tus deseos pronto sean una realidad. Bajo el influjo del eclipse, se impone la prudencia a la hora de hablar porque la energía del eclipse puede dificultar la comunicación y dar pie a malentendidos. Si vas a hacer un viaje, no dejes cabos sueltos.

6. Horóscopo semanal de Tauro (7 al 13 de junio)

No renuncies a tus sueños y permanece atento porque pueden surgir oportunidades más que positivas que tendrás que coger al vuelo. El eclipse afecta a tu dinero y a tu trabajo, y es posible que tengas que hacer un desembolso, pero vas a saber administrarte. La Luna en tu signo, los días 5, 6 y 7 te hace mágico y te ayuda a que tu vida fluya sin contratiempos.

7. Horóscopo semanal de Piscis (7 al 13 de junio)

El eclipse afecta a tu ámbito familiar y puede desencadenar algunas tensiones, pero, en general, vas a vivir unos días afortunados, y es que cuentas con la protección del benefactor Júpiter en tu signo, y la suerte no te dará la espalda. Solo tienes que centrarte en el presente, en lo que tienes entre manos, sin distraerte con lo que está por venir.

8. Horóscopo semanal de Acuario (7 al 13 de junio)

El eclipse puede nublar tu suerte, pero solo momentáneamente porque algo importante está a punto de acontecer. Tienes por delante días de sorpresas en los que puede suceder algo inesperado que dé otro rumbo a tu vida. Van a llegar oportunidades que te permitan cambiar, mejorar y progresar en el trabajo. En el amor, tu espíritu libre no impedirá que te comprometas.

9. Horóscopo semanal de Sagitario (7 al 13 de junio)

El eclipse enfrente de tu signo puede desestabilizarte y poner a prueba tu equilibrio emocional, pero su energía también te ayuda a liberarte de un asunto que te está estresando mucho. No pierdas tu optimismo y mira el lado bueno de las cosas para enfrentarte a la vida de una forma positiva y vital. Tómate un respiro y verás todo con mayor claridad.

10. Horóscopo semanal de Escorpio (7 al 13 de junio)

La energía del eclipse es muy regeneradora y puede traerte situaciones inesperadas que tendrás que saber encajar para que no te desequilibren. Tendrás que esforzarte por dar lo mejor de ti y aunar esfuerzos si quieres cumplir tus objetivos, y, sobre todo, tendrás que mantener a raya los pensamientos negativos para que no te lleven por derroteros que no te convienen.

11. Horóscopo semanal de Cáncer (7 al 13 de junio)

El eclipse afecta a tu mundo interior y despierta tu necesidad de estar a solas contigo mismo para conectar con tu yo interior y liberarte de ataduras del pasado y de emociones que te frenan. Venus, el planeta del amor en tu signo, te aporta un magnetismo muy poderoso y te ayuda a superar esos altibajos en tu vida amorosa que tanto te decepcionan. El 11 es tu día mágico.

12. Horóscopo semanal de Aries (7 al 13 de junio)

Aleja de tu mente esos pensamientos negativos que te llevan a pensar que no estás a la altura de las circunstancias y ten claro lo mucho que vales. Tu gran reto va a ser mantener a raya tu impaciencia porque puede que tus planes no lleven el rumbo ni la velocidad que quisieras. El eclipse puede entorpecer la comunicación; no des pie a malentendidos.